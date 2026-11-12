Attaques russes contre Kyiv avant la visite des émissaires américains à Moscou

Conséquences d'une attaque de drone russe à Kiev

12 novembre (Reuters) - Des attaques menées en ‌Ukraine par les forces russes dans la nuit de mercredi à ​jeudi ont fait un mort à Kyiv et provoqué des dégâts dans huit régions, principalement sur des infrastructures de transport et ​d'énergie, a déclaré jeudi le Premier ministre ukrainien, alors que les émissaires américains devaient ​être reçus à Moscou par le ⁠président Vladimir Poutine.

Dans un message sur l'application Telegram, Sergii Koretskyi ‌a précisé qu'un drone avait touché un bâtiment résidentiel de neuf étages jeudi matin à Kyiv, faisant ​un mort et six ‌blessés.

Selon le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, une ⁠femme a été tuée par cette frappe sur un immeuble du quartier de Solomyanskyi.

La Russie a également attaqué une installation de ⁠production d'électricité à ‌Zaporijjia et des sous-stations à haute tension dans les ⁠régions d'Odessa et de Rivne, a dit Sergii Koretskyi.

Selon le ‌vice-ministre ukrainien de l'Energie, Artem Nekrassov, les frappes russes ⁠ont provoqué des coupures de courant dans neuf ⁠régions administratives du ‌pays.

A Moscou, le ministère de la Défense a déclaré que des ​sites militaires et énergétiques avaient ‌été visés tout au long de la nuit, dont une usine de missiles à ​Kyiv et un centre d'assemblage de drones dans la région de la capitale.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobyanine, a ⁠déclaré que cinq drones avaient été abattus alors qu'ils se dirigeaient vers la capitale russe. Selon le ministère russe de la Défense, 71 drones ukrainiens ont été abattus au total la nuit dernière.

(Lina Golovnya à Gdansk, Jekaterīna Golubkova à Tokyo, Gleb Garanich et ​Sergiy Karazy à Kyiv)