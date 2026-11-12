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Attaques russes contre Kyiv alors que des émissaires US arrivent à Moscou
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 07:00

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La Russie a effectué dans la nuit de mercredi à jeudi des frappes contre des sites militaires et énergétiques en Ukraine ainsi que contre un dépôt de munitions à Kyiv, a déclaré le ministère russe de la Défense, tandis que des explosions ont été signalées à travers la capitale ukrainienne.

Un représentant de la région ukrainienne de Rivne a déclaré que les attaques russes ont endommagé des infrastructures énergétiques et civiles.

En Russie, des drones ont été abattus dans plusieurs régions du pays, ont dit des représentants locaux. Le maire de Moscou, Sergueï Sobyanine, a déclaré que cinq drones ont été abattus alors qu'ils se dirigeaient vers la capitale russe.

Ces attaques sont intervenues alors que Russie et Ukraine ont pris part lundi et mardi à des pourparlers sous l'égide des Etats-Unis, une première réunion trilatérale depuis février dernier, qui n'a pas permis d'avancées sur les principaux points de contentieux entre les deux camps.

Les émissaires Jared Kushner et Steve Witkoff, à la tête de la délégation américaine à Abou Dhabi en début de semaine, sont arrivés jeudi matin à Moscou pour une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Ils doivent ensuite se rendre en Irlande pour y rencontrer le président ukrainien Volodimir Zelensky.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo, Gleb Garanich et Sergiy Karazy à Kyiv)

Guerre en Ukraine
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