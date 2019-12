Attaquée sur son rôle d'ambassadrice, Royal porte plainte pour diffamation

Ségolène Royal ne compte pas rester sans rien faire. Accusée d'utiliser ses moyens d'ambassadrice des pôles à d'autres fins, la candidate socialiste à la présidentielle 2007 a révélé sur RTL qu'elle était en train de déposer plainte pour diffamation. « Les responsables politiques ne sont pas au-dessus des citoyens, mais ils ne sont pas en dessous non plus. Je ne peux pas laisser dénigrer des salariés qui font leur travail, qui peuvent m'accompagner dans des activités militantes en dehors du travail, parce que ma parole dérange », a-t-elle notamment déclaré.Lire aussi Ségolène Royal, la surenchère démagoLe Figaro a révélé, le soir du réveillon, que Ségolène Royal allait prochainement recevoir une convocation devant l'Assemblée nationale pour répondre de son bilan d'ambassadrice des pôles, un poste pour lequel elle a été nommée par Emmanuel Macron. Elle assure être « tout à fait disponible à venir, y compris devant la commission des Affaires étrangères et la commission du Développement durable. »« Je ne vais pas aux réunions qui ne sont pas utiles »Deux députés, Christophe Naegelen (UDI) et Eric Girardin (LREM), veulent en effet entendre ses explications sur « son absence à l'ensemble des réunions officielles au Conseil de l'Arctique qui se sont tenues depuis sa nomination » il y a deux ans et « ses interventions médiatiques quasiment hebdomadaires sur la politique nationale ». « C'est assez curieux de...