Attaqué par le RN et le centre, Lisnard ne lâche rien sur la primaire

David Lisnard à Cannes le 29 août 2026 ( AFP / Valery HACHE )

Dépeint à la fois en "macroniste masqué" par le RN et en futur allié de l'extrême droite par le centre, le libéral David Lisnard, porté par les sondages, a continué à défendre dimanche une primaire ouverte à Éric Zemmour et conçue pour "éliminer" ses rivaux, au risque de la compromettre.

Sur BFMTV, le maire de Cannes a d'ailleurs préféré parler d'une "sélection" ou d'un "pré-premier tour", destiné autant à "éliminer Édouard Philippe" qu'Éric Zemmour.

Or la présence du candidat d'extrême droite constitue l'un des principaux points de blocage. Des trois candidats engagés dans les discussions, David Lisnard est le seul à vouloir l'y intégrer.

Bruno Retailleau (LR) et Gabriel Attal (Renaissance) s'y opposent fermement, tout comme le président LR du Sénat Gérard Larcher, qui se veut un facilitateur entre le centre et la droite.

Le maire de Cannes plaide au contraire pour une "compétition" ouverte à toute la droite, jurant qu'elle ne serait pas pour autant "une compromission".

Encore faudrait-il convaincre Édouard Philippe, qui refuse toute primaire. Sans lui, "ça n'a aucun sens", a jugé David Lisnard. Même s'il "a beaucoup diminué dans les sondages", le maire du Havre reste à ses yeux "un candidat qui compte dans le paysage."

Autre point de friction, notamment avec le camp Attal: s'il venait à perdre cette primaire, David Lisnard refuse de s'engager à soutenir le vainqueur, mais a laissé entendre dimanche qu'il s'interdirait alors d'en dire du mal.

"Très souple dans ses ambitions"

Entré tardivement dans les enquêtes d'opinion, David Lisnard grimpe dans les intentions de vote, sondage après sondage, talonne désormais Édouard Philippe.

Selon un sondage Ifop pour Le Figaro mercredi, M. Lisnard arriverait de justesse en tête d'une primaire avec le maire du Havre (29% contre 28%), si ce dernier acceptait d'y participer.

À ces désaccords sur la primaire s'ajoutent des attaques sur son positionnement politique, venues aussi bien du centre que du Rassemblement national.

Pour le chef des députés MoDem Marc Fesneau, David Lisnard prépare "la grande alliance avec l'extrême droite". Le président du RN Jordan Bardella le dépeint, à l'inverse, en "macroniste masqué".

Dimanche, Marine Le Pen l'a jugé "très souple dans ses ambitions", lui reprochant d'avoir "réclamé être ministre" d'Emmanuel Macron.

Le maire de Cannes récuse ces deux procès. Il était certes "prêt" à intégrer le gouvernement de Michel Barnier en 2024, mais avait posé pour "condition" qu'Emmanuel Macron "démissionne dans un an", a-t-il fait valoir.

L'accusation de Jordan Bardella relève, selon lui, de "la posture politicienne". Il a retourné le reproche contre le RN, l'accusant "d'arrangements" avec le camp macroniste, notamment lors de la nomination de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel.

Quant à un rapprochement avec le RN si Marine Le Pen remportait la présidentielle, "la porte est fermée de mon côté", a assuré David Lisnard.

"Rééquilibrer le pays"

Il a en revanche refusé de préciser son choix dans l'hypothèse d'un second tour opposant Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, les deux candidats en tête des sondages.

S'il voit dans le dirigeant insoumis un "danger néofasciste", il réserve sa réponse: "je vous dirai ce que je pense du second tour le soir du premier tour".

Au-delà de ces questions d'alliances, Marine Le Pen s'en est prise à son programme, lui reprochant sa formule lancée en avril sur le code du travail, qu'il proposait de passer "à la broyeuse".

L'étiquette d'"ultralibéral" fait pourtant "doucement rire" David Lisnard. "Je veux juste rééquilibrer le pays", a affirmé celui qui propose notamment de recruter les nouveaux enseignants sous contrat et de fixer l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans.

Le maire de Cannes a aussi une échéance plus immédiate: il brigue un troisième mandat à la présidence de l'Association des maires de France dont le résultat est attendu mercredi.

S'il est réélu, il promet une direction collégiale de trois mois pendant la campagne présidentielle.