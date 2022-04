Attaque meurtrière en Cisjordanie après de nouveaux heurts à Jérusalem

Des fidèles palestiniens prient sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est, le 29 avril 2022 ( AFP / AHMAD GHARABLI )

Un garde d'une colonie de Cisjordanie occupée a été tué dans une attaque vendredi soir au terme d'une journée de nouveaux heurts entre Palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est, après plus d'un mois de violences dans les Territoires palestiniens et en Israël.

Un garde d'une vingtaine d'années, stationné à l'entrée de la colonie d'Ariel, dans le nord de la Cisjordanie, a été tué par balles vendredi soir par deux assaillants qui ont pris la fuite en voiture, ont indiqué l'armée et les services de secours israéliens.

Le mouvement islamiste Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza a salué l'attaque qu'il a qualifié d'"opération héroïque".

"Cela fait partie de la réponse de notre peuple aux attaques contre al-Aqsa", a déclaré le porte-parole du Hamas Hazem Qassem dans un communiqué, faisant référence aux violences récentes sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est.

La journée de vendredi a vu de nouveaux heurts sur le site, sacré pour les musulmans et les juifs.

Selon le Croissant-Rouge palestinien, 42 Palestiniens ont été blessés "lors d'affrontements avec les forces d'occupation", dont 22 ont été hospitalisés.

Les forces israéliennes ont pénétré sur l'esplanade et utilisé des "moyens pour disperser la foule", après que des "émeutiers" eurent "lancé des pierres et tiré des feux d'artifice", certains essayant de jeter des pierres sur le Mur des Lamentations, lieu saint juif situé en contrebas, a indiqué la police en faisant état de deux arrestations.

les policiers ont tiré des balles en caoutchouc contre les Palestiniens et des grenades de gaz lacrymogène, selon des témoins.

Située dans la vieille ville de Jérusalem-Est, secteur palestinien de la Ville sainte occupé et annexé par Israël, l'esplanade est le troisième lieu saint de l'islam dont les accès sont contrôlés par les forces israéliennes.

Il est également le site le plus sacré du judaïsme, connu sous le nom de Mont du Temple.

Les heurts ont duré quelques heures et dans l'après-midi, une foule de fidèles s'est rassemblée sur l'esplanade pour prier à l'occasion de ce dernier vendredi du ramadan, mois du jeûne musulman. Des fidèles brandissaient des drapeaux palestiniens et du mouvement islamiste Hamas, a constaté un journaliste de l'AFP.

- Escalade -

Au cours des deux dernières semaines, des affrontements ont fait près de 300 blessés palestiniens dans et autour de l'esplanade des Mosquées.

Des fidèles palestiniens prient sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est, le 29 avril 2022 ( AFP / AHMAD GHARABLI )

Les violences interviennent dans un contexte d'escalade après quatre attaques menées en Israël entre le 22 mars et le 7 avril ayant fait 14 morts, dont un policier arabe israélien et deux Ukrainiens. Deux des attentats ont été perpétrés dans la région de Tel-Aviv par des Palestiniens originaires de Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Dans la foulée de ces attaques, l'armée israélienne a mené plusieurs opérations en Cisjordanie émaillées de heurts meurtriers. Au total, 26 Palestiniens et trois Arabes israéliens ont été tués, dont des assaillants.

Les nouveaux accrochages à Jérusalem sont intervenus par ailleurs le jour de la célébration de la "Journée d'Al-Qods" (Jérusalem en arabe), initiée par l'Iran dans la foulée de la révolution islamique de 1979.

Des Iraniens manifestent en solidarité avec les Palestiniens à Téhéran, près d'un missile exposé par les forces armées, le 29 avril 2022 ( AFP / - )

Des manifestations ont eu lieu en Iran, pays ennemi d'Israël, ainsi qu'en Irak, en Syrie et dans d'autres pays de la région, en solidarité avec les Palestiniens.

"L'Iran soutient la résistance palestinienne et dénonce la normalisation (avec Israël). Ce que certains pays arabes ont fait est une trahison", a déclaré à cette occasion le guide suprême iranien Ali Khamenei en référence à plusieurs pays arabes ayant normalisé ces deux dernières années leurs relations avec l'Etat hébreu.

- "Judaïsation" -

Des Palestiniens attendent au point de passage israélien vers Jérusalem, à Bethléem, en Cisjordanie occupée, le 29 avril 2022 ( AFP / HAZEM BADER )

Jeudi, des ténors des organisations armées palestiniennes du Hamas et du Jihad islamique, proches de l'Iran, ont tenu un rassemblement dans le stade de Gaza pour appeler à "défendre" Jérusalem et l'esplanade des Mosquées.

"Jérusalem restera au centre du conflit avec l'ennemi (israélien)", a déclaré vendredi le Hamas, affirmant que les "projets de l'ennemi de judaïsation, de profanation et de division" étaient voués à l'échec.

Carte de la Vieille Ville de Jérusalem, épicentre des tensions entre Israéliens et Palestiniens ( AFP / )

Le déploiement de forces policières israéliennes et la présence sur l'esplanade pendant le ramadan de nombreux juifs, autorisés à visiter le lieu à des heures précises mais sans y prier d'après le statu quo en vigueur, ont été largement perçus par des Palestiniens et plusieurs pays de la région comme un geste de "provocation".

Israël "ne changera pas" le statu quo sur l'esplanade des Mosquées, a assuré dimanche son chef de la diplomatie Yaïr Lapid, en soulignant que les interventions policières sur l'esplanade étaient "justifiées".