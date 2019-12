Attaque djihadiste d'Inates : le Niger enterre ses 71 soldats

Le Niger a rendu hommage vendredi, au premier des trois jours de deuil national, à ses 71 soldats tués mardi à Inates, dans la pire attaque djihadiste de son histoire. Le président Mahamadou Issoufou est venu « témoigner de la reconnaissance de la patrie inconsolable mais nullement vaincue à ces hommes [...], nos héros, nos martyrs ». Le chef d'Etat s'exprimait depuis la base aérienne 101 de Niamey, devant les sacs mortuaires recouverts du drapeau du Niger, en présence des familles des victimes, lors d'une cérémonie solennelle de levée des corps et avec des prières dans les mosquées. « Votre mort est glorieuse [...]. Vous avez consenti le sacrifice de vos vies pour protéger le Niger de la barbarie de ceux qui tels des vampires n'aspirent qu'à s'abreuver de sang, de ceux qui détruisent non seulement des vies mais notre religion », a souligné Mahamadou Issoufou, déplorant que « jamais l'islam n' (ait) connu d'arme de destruction aussi massive et aussi redoutable que le terrorisme ». Le chef de l'Etat nigérien a décoré de la Croix de la vaillance chacun des soldats, qui seront enterrés au « Carré des Martyrs », sur la base.Plusieurs centaines d'assaillants, trois heures de combatsMardi soir, des centaines d'assaillants lourdement armés ont mené un assaut de plus de trois heures contre le camp militaire d'Inates, dans l'ouest du Niger, près de la frontière malienne, infligeant un revers sans précédent à l'armée nigérienne. Le groupe Etat Islamique (EI ou Daech) a revendiqué l'action qui a fait 71 morts, 12 blessés et une trentaine de disparus. Cette attaque a provoqué une onde de choc terrible au Niger, alors que les opinions publiques des pays du Sahel contestent depuis plusieurs mois la présence militaire française dans la région. Quelque 4 500 militaires français de la force antiterroriste Barkhane opèrent actuellement au Sahel. Ce vendredi, le président Issoufou a cependant promis « ...