ATTAQUE DE PARIS: CINQ NOUVELLES GARDES À VUE, SELON UNE SOURCE JUDICIAIRE PARIS (Reuters) - Cinq hommes ont été placés en garde à vue vendredi après l'attaque à l'arme blanche qui s'est produite en fin de matinée devant les anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris, a dit une source judiciaire à Reuters. Ces nouvelles gardes à vue s'ajoutent à celles de deux hommes, dont le principal suspect de l'attaque, annoncées en début d'après-midi. Elles ont été effectuées à Pantin (Seine-Saint-Denis) lors d'une perquisition au domicile supposé de l'auteur présumé de l'agression, qui a fait deux blessés. (Tangi Salaün, édité par Jean-Stéphane Brosse)

