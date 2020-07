Attaque d'une synagogue allemande : pas de remords de son auteur, un extrémiste

Stephan Balliet au début de son procès à Magdeburg en Allemagne le 21 juillet 2020 ( POOLAFP / RONNY HARTMANN )

L'extrémiste de droite Stephan Balliet, jugé pour avoir voulu commettre un massacre dans une synagogue allemande pendant Yom Kippour, n'a exprimé mardi aucun remords, s'attachant plutôt à exposer, en des termes souvent offensants, sa vision raciste du monde.

"J'ai décidé qu'il n'y avait pas d'autre solution que de s'armer et de se battre, sinon nous serons tous +brunis+ dans 50 ans" à cause de l'arrivée de millions de réfugiés, a déclaré cet Allemand de 28 ans devant le tribunal de Magdebourg (Saxe-Anhalt), au premier jour de son procès.

La crise des réfugiés de 2015, au cours de laquelle des centaines de milliers de demandeurs d'asile fuyant la guerre en Syrie et en Irak ont trouvé refuge en Allemagne, a constitué le départ de sa "haine des musulmans et des arabes", a-t-il dit.

A plusieurs reprises, il les a insultés ou a utilisé un vocabulaire offensant.

La juge Ursula Mertens lui a plusieurs fois coupé la parole, l'avertissant qu'il pourrait être expulsé de la salle s'il poursuivait ses diatribes racistes : "Je ne tolérerai pas que vous commettiez des crimes et (profériez) des insultes dans cette salle d'audience".

Mais Stephan Balliet a poursuivi, affirmant qu'il n'avait "aucun problème avec les religions mais avec le sémitisme", sans réellement préciser sa pensée.

Le 9 octobre dernier et en pleine fête religieuse de Yom Kippour, armé jusqu'aux dents, il avait donné l'assaut à la synagogue de Halle remplie de 52 fidèles.

Souhaitant "commettre un massacre", selon l'acte d'accusation, il n'a exprimé aucun remords à ce sujet mardi.

Au contraire même, il s'est à plusieurs reprises auto-dénigré, se qualifiant de "bon-à-rien" pour avoir échoué dans sa tentative.

- Pas une "plateforme" -

N'ayant pu pénétrer dans l'édifice religieux dont la porte avait résisté à ses tentatives de l'ouvrir, il avait pointé son arme sur deux personnes : une passante et un client d'un restaurant de kébabs, ciblé pour sa clientèle soit-disant immigrée. La police l'avait finalement arrêté après une course-poursuite.

Des personnes se rassemblent pour une veillée en l'honneur des victimes de l'attaque d'une synagogue à Halle (Saale), dans l'est de l'Allemagne, le 20 juillet 2020, à la veille de l'ouverture du procès du responsable présumé de cette attaque anti-sémite ( AFP / JENS SCHLUETER )

L'homme est du coup poursuivi pour double meurtre, tentative de meurtres sur neuf autres personnes et incitation à la haine raciale.

Jugé au moins jusqu'à mi-octobre, il encourt la prison à vie avec une période de sûreté de 15 ans.

Il a cependant présenté ses excuses à la passante qu'il a tuée "dans le feu de l'action" et à l'homme du restaurant, mort parce qu'il croyait à tort qu'il était musulman.

Le long déballage de l'accusé sur ses opinions racistes a créé un certain malaise dans la salle. "Cela se produit toujours, dans chaque procès, le suspect est plus ou moins sur le devant de la scène et a le droit de se défendre" dans la limite des règles, a expliqué le procureur Kai Lohse à l'AFP.

Le porte-parole du tribunal de Halle, Wolfgang Ehm, a de son côté réfuté toute volonté de la justice d'offrir à l'accusé "une plateforme" pour exprimer ses idées extrémistes.

- "Je me suis ridiculisé" -

L'homme, arrivé à l'audience les pieds et les mains menottés et portant une veste sombre et un jean, a clairement expliqué que les attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande commis quelques mois auparavant contre deux mosquées qui avaient fait 51 morts, lui avaient servi de modèle.

Il a en effet filmé et diffusé en direct son assaut pendant lequel il niait l'existence de la Shoah et s'en prenait aux juifs. Selon lui, la "retransmission était plus importante que l'acte en lui-même" qu'il estime avoir raté : "je me suis ridiculisé à un degré incroyable".

Il a aussi diffusé sur internet un "manifeste", apparu le lendemain, dans lequel il laissait éclater sa haine des juifs.

Socialement isolé et vivant chez sa mère dans un village de Saxe-Anhalt, cet adepte des théories conspirationnistes néonazies avait abandonné ses études et passait la plus grande partie de son temps derrière un ordinateur.

L'attaque de Halle est intervenue dans un contexte de résurgence du terrorisme d'extrême droite en Allemagne.

Il y a un mois s'est ouvert le procès d'un sympathisant néonazi, tueur présumé d'un élu défendant la cause des migrants membre du parti conservateur d'Angela Merkel.

En février, un homme partisan de thèses racistes et antisémites a abattu neuf personnes d'origine étrangère à Hanau en Allemagne.

dac/ilp/bds