Attaque d'un camp militaire au Mali : au moins 19 morts et 5 blessés

Dix-neuf militaires maliens ont été tués et cinq blessés tôt ce dimanche matin. Les faits se sont produits lors d'une attaque de grande ampleur de présumés djihadistes contre un camp de gendarmes dans le centre du pays, a indiqué l'armée malienne. Le bilan est provisoire.« Le poste est sous contrôle #FAMa (NDLR : Forces armées maliennes). Le ratissage en cours. L'avion militaire malien sur zone. Le bilan provisoire est de 19 morts 5 blessés, du matériel endommagé et ou emporté », ont indiqué les FAMa sur Twitter. Le poste est sous contrôle #FAMa. Le ratissage en cours L'avion militaire malienne sur zone.Le bilan provisoire est de 19 morts 5 blessés du matériel endommagé et ou emporté. pic.twitter.com/sgQjcajf2C— Forces Armées Maliennes (@FAMa_DIRPA) January 26, 2020Peu avant, une source militaire malienne a affirmé que le « nouveau bilan provisoire » de l'attaque contre le camp de Sokolo, proche de la frontière mauritanienne, était « d'au moins 18 gendarmes tués ».Sokolo est situé dans le cercle de Niono, dans la région de Ségou (centre), où sévissent des groupes djihadistes liés à la nébuleuse terroriste Al-Qaïda. Il s'agit de la dernière localité avant la frontière avec la Mauritanie. Ils « sont partis avec tous les véhicules et les armes »Des responsables maliens ont attribué ce coup de force à des « terroristes », terme avec lequel ils désignent les groupes djihadistes qui sévissent au Mali depuis huit ans, malgré des interventions militaires françaises, de l'ONU (Organisation des Nations unies) et africaines.« Les assaillants étaient plus d'une centaine, a déclaré à l'AFP un habitant de Sokolo, Baba Gakou. Ils sont arrivés à 5 heures (NDLR : 6 heures à Paris). Ils ont coupé la retraite des gendarmes. Les coups de feu ont cessé à 7 heures », a-t-il ajouté. Selon cet habitant, les assaillants « sont partis avec tous les véhicules des militaires et ...