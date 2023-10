Attaque d'Arras: cours décalés à 10H00 lundi pour les collèges et lycées, minute de silence pour tous à 14H00

Le ministre de l'Éducation Gabriel Attal à l'université de la Sorbonne à Paris le 14 octobre 2023, lors d'une cérémonie en honneur de Samuel Paty ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Le ministre de l'Education nationale Gabriel Attal a annoncé samedi, la reprise des cours pour les collèges et lycées lundi à 10H00 après un temps réservé aux enseignants puis l'organisation d'une minute de silence dans tous les établissements scolaires, en hommage au professeur poignardé à mort par un jeune homme radicalisé à Arras.

"Lundi sera une journée de solidarité pour nos professeurs", a déclaré le ministre lors d'un discours prononcé à l'occasion de la cérémonie de remise du Prix Samuel Paty à la Sorbonne à Paris, du nom d'un enseignant d'histoire-géographie décapité le 16 octobre 2020 pour avoir montré des caricatures de Mahomet lors de cours sur la liberté d'expression.

Dans une lettre envoyée à l'ensemble des enseignants et dont l'AFP a eu copie, M. Attal a détaillé les modalités de ce temps d'échange entre enseignants et de l'hommage "en mémoire des victimes des attentats commis contre notre École".

Outre le temps de recueillement pour le professeur de français Dominique Bernard tué vendredi devant son collège-lycée d'Arras et les trois autres blessés, lundi marque aussi le troisième anniversaire de la mort de Samuel Paty.

La minute de silence sera organisée à 14H00 dans chaque classe des écoles, collèges et lycées mais aussi dans tous les services de l'administration de l'Education nationale.

"En primaire, ce temps d'hommage et de recueillement pourra prendre d'autres formes, pour tenir compte de l'âge des élèves", a précisé M. Attal dans sa lettre aux enseignants.

Avant cet hommage, un temps "banalisé" de deux heures sera organisé dans chaque collège et lycée pour un "temps d'échange tout à la fois humain et pédagogique" entre enseignants, a complété M. Attal répondant ainsi à une demande des organisations syndicales reçues vendredi soir, rue de Grenelle.

En conséquence, le début des cours lundi sera décalé à 10H00 pour les collégiens et les lycéens.

Face aux difficultés pratiques pour certaines familles et élèves qui dépendent des transports scolaires, "un accueil temporaire et minimal sera organisé pour leur permettre de patienter avant la reprise".

Dans un communiqué samedi, le Medef a demandé "à ses entreprises adhérentes de faire preuve de tolérance sur l'heure d'arrivée de leurs salariés, parents d'élèves du secondaire lundi matin".

"Le Medef s'associe pleinement aux initiatives du ministère de l'Education nationale et à toute la communauté éducative éprouvée par cet acte épouvantable", a écrit l'organisation patronale.

Le deuxième syndical patronal, la CPME, a appelé lui aussi "les employeurs à faire preuve de compréhension" lundi devant d'éventuels retards des salariés parents d'élèves.

La confédération des petites et moyennes entreprises a exprimé "sa consternation", et présenté ses condoléances aux proches et collègues du professeur tué, en "rappelant l'importance de la mission éducative de l'école qui (...) prépare les élèves à devenir des citoyens responsables à même d'intégrer demain le monde de l'entreprise".