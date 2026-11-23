Attaque contre deux bateaux près de la Libye revendiquée par Kiev: ce que l'on sait

Image satellite de Planet Labs PBC, du 22 novembre 2026, montrant de la fumée s'élevant d'un navire en feu dans le port de Benghazi, en Libye ( Planet Labs PBC / Planet Labs PBC )

L'Ukraine a revendiqué lundi des attaques contre deux navires russes menées la veille au large de la Libye, dans ce qui apparaît comme une nouvelle extension de la guerre entre Kiev et Moscou.

Voici ce que l'on sait sur cette opération, revendiquée par le président Volodymyr Zelensky peu après que l'ONU a réclamé une enquête sur ces frappes.

La Libye annonce des attaques en Méditerranée

Les autorités de l'est de la Libye, pays gouverné par deux exécutifs rivaux, ont affirmé qu'un navire russe amarré dans le port de Benghazi avait probablement été attaqué par des drones dimanche.

Une explosion, qui n'a pas fait de victimes, s'est "produite" à bord du bateau, qui y avait fait escale, en faisant route vers la Russie, pour se ravitailler en carburant et en provisions, selon la même source.

Quelques heures plus tard, les autorités ont indiqué qu'un second navire, un cargo, avait été visé au large de Benghazi par des drones navals explosifs.

Selon certaines informations, ce second navire battait pavillon maltais.

L'administration de l'est libyen a annoncé l'ouverture d'une enquête conjointe avec la Russie.

Le gouvernement d'unité nationale basé à Tripoli, reconnu par l'ONU, a déploré de son côté toute tentative de transformer la Libye en "terrain de conflits internationaux et de règlements de comptes entre puissances étrangères".

La Libye a récemment démenti permettre à l'Ukraine d'utiliser une base militaire du nord-ouest du pays pour lancer des drones contre des navires de la "flotte fantôme" russe en Méditerranée.

Kiev revendique une attaque "légitime"

Selon le président Zelensky, l'armée ukrainienne a utilisé sept drones maritimes de fabrication ukrainienne dans une "opération exemplaire en réponse à la guerre russe".

Image satellite diffusée par Satellite image ©2026 Vantor d'un navire russe endommagé après une frappe, dans le port de Benghazi, le 22 novembre 2026 en Libye ( Satellite image ©2026 Vantor / Handout )

L'attaque a permis de couler "la corvette russe Merkury" et un hélicoptère, Ka-27 qui se trouvait à son bord ainsi que de toucher "le cargo russe MV Angara, que l'ennemi utilisait pour acheminer des armes", a-t-il affirmé.

L'Ukraine, qui se bat depuis bientôt cinq ans contre l'invasion russe, a intensifié ces derniers mois ses frappes à longue portée contre des cibles russes, visant en particulier les infrastructures énergétiques finançant l'effort de guerre.

Ces appareils ont été "acheminés sur un site prédéfini et mis à l'eau depuis un +navire-mère+", ont précisé dans un communiqué les services ukrainiens de sécurité (SBU) qui ont participé à cette opération "unique".

Le SBU n'a pas précisé la localisation de ce site, alors que Benghazi se situe à environ 1.800 kilomètres du territoire ukrainien le plus proche à vol d'oiseau.

"Les deux bateaux constituaient des cibles militaires légitimes pour l'Ukraine, puisqu’ils contribuaient directement aux capacités de guerre de la Russie", a déclaré le SBU.

L'ONU réclame une enquête

La mission des Nations unies en Libye (Manul) a fait part de sa "profonde préoccupation", appelant à l'ouverture d'une "enquête immédiate, indépendante et transparente", sans désigner les auteurs de l'attaque.

"La Libye ne peut se permettre, et ne doit pas devenir, un champ de bataille pour des conflits étrangers", a écrit la Manul sur X.

Les capacités de drones ukrainiens

Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, la production et l'usage de drones militaires ont explosé en Ukraine, bombardée quotidiennement par la Russie.

Image satellite diffusée par Satellite image ©2026 Vantor du port de Benghazi après une frappe, le 22 novembre 2026 en Libye21 novembre 2026 en Libye ( Satellite image ©2026 Vantor / Handout )

Pour compenser le manque d'effectifs et d'armes conventionnelles face à un ennemi beaucoup plus puissant, le pays, aidé par ses alliés occidentaux, a massivement investi dans ces technologies au point de devenir une référence mondiale en la matière.

Faute de disposer d'une flotte militaire, l'Ukraine a notamment développé des drones navals explosifs et multiplié les attaques à longue portée contre la flotte russe, d'abord en mer Noire, ensuite au-delà.

Samedi, un cargo russe a été attaqué par un drone ukrainien en mer Baltique.

Début mars, c'est un méthanier russe qui avait coulé au large des côtes libyennes après une frappe imputée par Moscou à l'Ukraine.

En décembre 2025, Kiev avait pour la première fois revendiqué une frappe contre un pétrolier de la "flotte fantôme russe" en Méditerranée.

Moscou est accusé d'exploiter cette "flotte fantôme" de navires opérant sous pavillon étranger afin de transporter son pétrole et d'autres marchandises en contournant les sanctions occidentales.