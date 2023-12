Attaque au couteau à Paris: pour Bardella, la "faiblesse" du gouvernement "entraîne" ces morts

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella s'exprime lors d'un meeting du groupe parlementaire européen Identité et Démocratie, le 3 décembre 2023 à Florence ( AFP / Andreas SOLARO )

La "faiblesse" du gouvernement et la politique qu'il mène "entraînent ces morts" comme le touriste poignardé samedi soir à Paris, a accusé dimanche le président du Rassemblement national Jordan Bardella, demandant de "rouvrir le débat sur la rétention de sûreté".

"Je déplore que les drames se répètent les uns après les autres avec systématiquement les mêmes situations, les même individus, les mêmes profils", a réagi Jordan Bardella sur BFMTV, depuis Florence (Italie) où il doit participer à un meeting du groupe parlementaire européen Identité et Démocratie.

Demander la démission du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, comme il l'avait fait après l'attaque terroriste d'Arras, "ça ne changera pas grand chose, en réalité".

"Ce que j'aimerais, c'est qu'il prenne conscience que la politique qu'il conduit et la faiblesse qui est la sienne à protéger le peuple français entraînent ces drames et entraînent ces morts", a-t-il ajouté, demandant un "tournant sécuritaire pénal et migratoire dans notre société, au risque de courir à de graves troubles dans les mois qui viennent".

Samedi, vers 21h00, à proximité du pont parisien de Bir Hakeim, un islamiste radical, atteint de troubles psychiatriques, a tué, dans une attaque au couteau et au marteau, un touriste germano-philippin et blessé deux autres personnes.

Déjà condamné à cinq ans de prison en 2018 pour terrorisme, l'assaillant, Armand Rajabpour-Miyandoab, un Franco-iranien né en 1997, a été interpellé peu après et placé en garde à vue. Il aurait crié "Allah akbar" au moment des faits, selon une source policière.

"D'abord, 50% des gens qui sont suivis pour leur proximité avec le fondamentalisme islamiste sont étrangers. Donc d'abord nous les renvoyons chez eux, ce qui permettra aux forces de sécurité d'avoir du temps et des moyens supplémentaires pour surveiller les autres", a prôné dimanche M. Bardella.

"Deuxièmement, je pense qu'il faut rouvrir le débat sur la rétention de sûreté. A partir du moment où vous êtes incarcéré pour des faits liés au terrorisme ou à des projets d'attentat et que vous êtes islamiste, par définition, je pense qu'à l'issue de votre peine, on doit réévaluer votre dangerosité et si vous représentez encore une menace pour la sécurité nationale, alors vous restez en prison", a-t-il ajouté.

Réagissant à ces propos, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a jugé "le procédé ignoble".

"Le fait d’être fiché n’indique pas en fait un passage à l’acte évident, et donc vous ne pouvez pas condamner dans un état de droit des gens pour des crimes qu’ils pourraient commettre. C’est toute la difficulté à laquelle sont confrontés nos services de sécurité, nos services de renseignement", a-t-il déclaré avant le départ de la manifestation parisienne contre la loi immigration, à l'occasion du 40e anniversaire de la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983.

"Même si je ne partage pas les vues de ce gouvernement, je ne veux pas laisser penser non plus qu’ils ne feraient pas tout ce qu’ils peuvent pour empêcher le terrorisme d’advenir", a insisté M. Faure.