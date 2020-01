Attaque à Villejuif : l'assaillant présentait des « troubles psychologiques »

Un homme a tenté de poignarder au moins trois personnes à Villejuif, puis à L'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne, vendredi, selon BFM TV, qui s'appuie sur des sources concordantes. Le suspect est mort, il a été neutralisé par la police, qui a fait feu à au moins trois reprises, poursuit la chaîne d'information. L'Agence France-Presse, de son côté, évoque, de source proche du dossier, une victime décédée. Elle serait âgée d'une cinquantaine d'années, précise BFM TV. D'après des sources concordantes à l'Agence France-Presse, l'assaillant souffrait de « troubles psychologiques » et n'était pas connu pour radicalisation, mais des « éléments liés à la religion » ont été retrouvés dans ses effets, a-t-on appris de sources concordantes. Sous l'identité de Nathan C., ce jeune homme, qui a été tué par des policiers, était « connu pour des faits de droit commun, mais inconnu des services spécialisés de renseignement », ont ajouté ces sources proches du dossier.Deux autres victimes ont été blessées dans cette attaque, dont une grièvement, un homme, et une légèrement, une femme, selon des sources concordantes évoquées par l'Agence France-Presse. La chaîne d'information écrit sur son site que l'une des personnes blessées est en urgence relative, l'autre en urgence absolue. Selon Le Parisien, elles ont été transportées dans un état grave à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. L'Agence France-Presse confirme par ailleurs que...