Attaque à Jérusalem: une soldate israélienne tuée, la chasse à l'homme continue

Une soldate israélienne a été tuée dans une attaque armée samedi soir à Jérusalem-Est, quelques heures après la mort de deux adolescents palestiniens dans un raid israélien en Cisjordanie occupée, signe d'une recrudescence des violences qui "alarme" l'ONU.

Dimanche, les recherches pour retrouver le principal suspect, en fuite, se sont poursuivies, a indiqué la police en précisant qu'un hélicoptère et des forces spéciales participent à l'opération. Trois Palestiniens, soupçonnés d'être impliqués dans l'attaque ont été arrêtés, selon elle.

La soldate Noa Lazar, 18 ans, qui servait dans la police militaire, a "succombé à de graves blessures infligées lors d'une attaque armée au checkpoint de Chouafat", un camp de réfugiés palestiniens à Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël, a affirmé l'armée israélienne dans un communiqué.

Un autre Israélien de 30 ans a été grièvement blessé par balle à la tête dans l'attaque et a été transporté vers l'hôpital Hadassah de Jérusalem, a indiqué l'établissement. Deux agents de la police des frontières ont été légèrement blessés par des "éclats", selon la police.

Le secteur a été bouclé par la police. Des dizaines d'officiers ont été déployés autour du checkpoint israélien et à l'intérieur du camp de réfugiés.

Les mesures de sécurité ont été renforcées aux points d'entrée et de sortie de Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé par Israël depuis 1967, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le Premier ministre israélien Yaïr Lapid a promis dimanche "de traduire en justice les responsables de ce crime odieux", qui survient pendant la période des fêtes juives. "Le terrorisme ne gagnera pas, nous sommes forts malgré cette soirée difficile", a-t-il dit dans un communiqué.

- Raid meurtrier à Jénine -

"Je suis alarmé par la détérioration de la situation sécuritaire, et l'intensification des affrontements armés entre Palestiniens et les forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie" et à Jérusalem-Est, a commenté tard samedi soir l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland.

Plus tôt samedi, deux adolescents palestiniens ont été tués par balle lors d'un nouveau raid de l'armée israélienne à Jénine, bastion de factions armées palestiniennes dans le nord de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par l'armée israélienne.

Le ministère Palestinien de la Santé a identifié les morts comme Ahmad Daraghmeh, 16 ans, et Mahmoud al-Sousse, 18 ans. Onze autres Palestiniens ont été blessés.

Face aux violences en Cisjordanie, l'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas a appelé les Etats-Unis à "accentuer la pression sur Israël pour qu'il cesse sa guerre totale contre le peuple palestinien".

Les opérations israéliennes "mèneront à une explosion et à un point de non-retour, ce qui aura des conséquences dévastatrices pour tous", a averti Nabil Abou Roudeina, porte-parole du président Abbas.

Le Jihad islamique, mouvement armé palestinien influent dans le secteur de Jénine, a présenté les deux adolescents comme "ses martyrs".

L'armée israélienne a affirmé avoir effectué un raid à Jénine pour arrêter un Palestinien de 25 ans, soupçonné d'être membre du Jihad islamique et d'avoir tiré sur des soldats.

Après des attaques meurtrières en Israël en mars et en avril derniers, l'armée israélienne a multiplié les opérations en Cisjordanie, surtout dans les secteurs de Jénine et Naplouse.

Ces raids, souvent émaillés de heurts avec la population palestinienne, ont fait plus d'une centaine de morts côté palestinien, soit le bilan le plus lourd en Cisjordanie depuis près de sept ans, selon Tor Wennesland.