Attal admet qu'il n'a "pas convaincu" à "ce stade" de la campagne

Gabriel Attal à Paris le 19 novembre 2026 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Le candidat à la présidentielle Gabriel Attal a admis jeudi qu'il n'avait "pas convaincu" les Français "à ce stade" de la campagne mais qu'il cherchait des "solutions" pour éviter un second tour Marine Le Pen/Jean-Luc Mélenchon, entre primaire et coalition.

"À ce stade, je n'ai pas convaincu les Français que j'étais en capacité d'apporter un vrai changement avec la politique qu'ils ont connue ces dernières années, parce que j'ai été membre du gouvernement et Premier ministre" d'Emmanuel Macron, a affirmé dans l'émission L'Heure de vérité, sur France 2, le patron du parti Renaissance, donné autour de 4 % d'intentions de vote dans les sondages.

Pour autant "je cherche des solutions" pour "empêcher" un second tour qui opposerait les candidats de la France insoumise et du Rassemblement national, a ajouté M. Attal, en expliquant que l'hypothèse de son retrait de la course à l'Élysée donnait le "même résultat" dans les sondages : un second tour LFI/RN.

"Donc quelque part, tout commence maintenant aussi dans cette dernière ligne droite vers l'élection présidentielle. J'ai bien l'intention de convaincre les Français", a assuré l'ancien chef du gouvernement. Ajoutant que si dans cette campagne il s'"accroche", il n'a "pas du tout l'obsession du pouvoir".

Il a reconnu qu'il avait "le temps" de se représenter aux présidentielles dans 5, 10 voire 25 ans, mais qu'il se présentait dès 2027 parce qu'il "ne pense pas qu'on ait le temps" face à la montée des "extrêmes", et qu'il ne "voit pas ce projet porté par un autre candidat".

Gabriel Attal a rappelé avoir réuni à plusieurs reprises un "comité de liaison" entre les représentants de la droite et du centre et initié l'idée d'une primaire, que refuse toujours le candidat d'Horizons Édouard Philippe.

Les équipes des candidats Gabriel Attal (Renaissance), Bruno Retailleau (Les Républicains) et David Lisnard (Nouvelle Energie) sont convenues mardi d'organiser une primaire fin janvier, mais restent divisées sur son périmètre.

M. Lisnard propose toujours d'y associer le candidat d'extrême droite Éric Zemmour et juge "indispensable" la présence de M. Philippe.

Le président du Sénat Gérard Larcher a lancé parallèlement une autre initiative visant à réunir les quatre candidats du centre et de la droite, à laquelle M. Philippe est "très favorable", selon son entourage.

Interrogé sur l'éventuelle candidature de l'ancien président socialiste François Hollande, Gabriel Attal a répondu que "si on veut gagner l'élection présidentielle et si on veut pouvoir gouverner le pays ensuite, il faudra une coalition large, qui ira des socio-démocrates jusqu'à la droite", et François Hollande "fait partie" de cet espace.

Ce qui constitue une "différence" avec ses rivaux du centre et de la droite, a admis le candidat.