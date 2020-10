Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ATP : une deuxième titre pour Ugo Humbert, Alexander Zverev refait le coup Reuters • 25/10/2020 à 21:12









ATP : une deuxième titre pour Ugo Humbert, Alexander Zverev refait le coup par Florian Burgaud (iDalgo) Et de deux ! Dix mois après avoir remporté le tournoi d'Auckland (Nouvelle-Zélande) en battant Benoît Paire en finale, le Lorrain Ugo Humbert s'est offert, ce dimanche après-midi, un deuxième titre sur le grand circuit. En dominant l'Australien Alex De Minaur 6/1 7/6(4), il soulève le trophée de l'European Open d'Anvers (Belgique) et grimpera, ce lundi matin, au 32e rang mondial, son meilleur classement. Un peu plus tard dans la journée, l'Allemand Alexander Zverev remportait pour sa part le tournoi de Cologne, comme la semaine passée, en écrasant l'Argentin Diego Schwartzman 6/2 6/1 en finale. La semaine prochaine, en prévision du Masters 1000 de Bercy, deux tournois sont organisés à Vienne (Autriche) et Nur-Sultan (Kazakhstan).

