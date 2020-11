Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ATP Sofia : Sinner ne perd pas de temps Reuters • 14/11/2020 à 21:49









par Pierre Sarniguet (iDalgo) Jannick Sinner est pressé. Oui, l'Italien de 19 ans franchit les échelons du tennis mondial à une vitesse déconcertante. Ce samedi, il s'est offert son premier ATP 250 du circuit à Sofia. Pour cela, il a disposé de Vasek Pospisil en trois sets : 6/4, 3/6, 7/6. Avec ce titre, il devient donc le plus jeune vainqueur d'un tournoi ATP depuis 2008 pour sa première finale disputée à ce niveau. Dans le tie-break final, l'Italien a eu les épaules solides pour venir à bout de son adversaire (7/3). Avec cette belle première ligne au palmarès, l'Italien intègre le top 40 mondial (37e).

