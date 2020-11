Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ATP Sofia : les Français brillent en Bulgarie Reuters • 10/11/2020 à 21:02









ATP Sofia : les Français brillent en Bulgarie par Pierre Sarniguet (iDalgo) Pour cette deuxième journée de jeu sur les courts en dur de Bulgarie, les deux français en lice ce mardi se sont qualifiés. Richard Gasquet a été le premier d'entre eux grâce à une victoire 6/3, 6/4 face à Roberto Carballes Baena (103e joueur mondial). Ce succès lui ouvre les portes du second tour où il lui faudra croiser le fer avec Jonas Forejtek, vainqueur surprise de Cilic hier. De son côté, Gilles Simon a facilement écarté son adversaire Andrej Martin 6/2, 6/2. Face au 105e joueur mondial, le Français n'a jamais tremblé durant l'heure et vingt huit minutes de jeu qu'il a passée sur le court. Cette énergie préservée lui sera très utile face à John Milmann, son prochain adversaire au second tour de ce tournoi ATP 250. Se sont aussi qualifiés aujourd'hui Sinner, Albot et Pospisil.

