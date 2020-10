Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ATP : Humbert en demi à Anvers, Simon éliminé en Allemagne Reuters • 23/10/2020 à 23:39









ATP : Humbert en demi à Anvers, Simon éliminé en Allemagne par Adonis Vesin (iDalgo) Ugo Humbert n'a pas tremblé à Anvers. Contre le Sud-Africain Lloyd Harris (90e ATP), le Français a déroulé en une heure et demie et deux sets : 6-2 7-6(2). Le numéro 38 mondial affrontera l'Australien Daniel Evans (n°35) en demi-finale ce samedi. Dans l'autre moitié de tableau, Alex De Minaur (tête de série n°8) défiera Grigor Dimitrov (tête de série n°4). À Cologne, Gilles Simon a offert un match à plusieurs visages contre le prodige italien Jannik Sinner. Le Tricolore a concédé le premier set 3-6 avant de passer une roue de vélo au 46e joueur mondial. Finalement, Simon s'est incliné en trois manches (3-6, 6-0, 4-6) et 2 h 34 de jeu.

