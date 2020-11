Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ATP Finals 2020 : Tsitsipas élimine Rublev au terme d'une rencontre insipide Reuters • 17/11/2020 à 23:40









ATP Finals 2020 : Tsitsipas élimine Rublev au terme d'une rencontre insipide par Pierre Sarniguet (iDalgo) Cette rencontre entre le 6e et le 8e joueur mondial ne se prêtait pas aux grandes envolées tennistiques. En effet, les deux hommes avaient le couteau sous la gorge après leur défaite lors de la première journée de cette poule "London 2020". Dans ces conditions, c'est Stéfanos Tsitsipas, demi finaliste du dernier Roland-Garros, qui pensait avoir match gagné après un premier set qui n'avait été qu'une formalité pour lui (6/1). Mais breaké sur son service au plus mauvais moment dans le second set (4/5 pour Rublev), le Grecque a su sauver une balle de match dans le troisième (lamentablement gâchée sur une double faute) avant de l'emporter 8/6 au tie-break. Dans cette partie peu excitante, les services ont été primordiaux dans le jeu des deux hommes et à ce compte-là, le 6e joueur mondial s'est montré le plus efficace. Ce résultat élimine donc Rublev après sa défaite contre Nadal, mais elle qualifie aussi Thiem pour les phases finales. Pour Tsitsipas, une finale sera à jouer jeudi contre Nadal pour savoir lequel d'entre eux passera au prochain stade de la compétition.

