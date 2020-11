Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ATP Finals 2020 : Thiem brille dans une rencontre de haute volée Reuters • 17/11/2020 à 18:41









ATP Finals 2020 : Thiem brille dans une rencontre de haute volée par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le match entre Rafael Nadal et Dominic Thiem promettait d'être spectaculaire. Il a été stratosphérique tant les deux hommes ont régalé les téléspectateurs avec leurs coups gagnants. Pour leur deuxième match dans ce Masters, le 2e et le 3e joueur mondial ont récité leur meilleur tennis tout au long des deux heures et trente minutes qu'a comptées cette rencontre. A terme de cette bataille épique, c'est Dominic Thiem qui s'est finalement imposé 7/6, 7/6 après avoir remporté le second tie-break du jour (9/7 dans le premier, 7/4 dans le second). A 27 ans, Thiem réalise une saison 2020 de folie avec une première victoire sur un tournoi du Grand Chelem (US Open), une finale à l'Open d'Australie et un deuxième succès de rang au Masters. De son côté, Nadal n'a pas démérité mais ses sauvetages défensifs parfois à la limite du réel ne lui ont pas permis d'inverser la tendance. Maladroit sur certains coups décisifs, le Majorquin doit concéder un premier revers dans ce tournoi après sa victoire convaincante contre Rublev (6/3, 6/4). Ce soir, Rublev et Tsitsipas concluront cette troisième journée de l'ATP Finals 2020.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.