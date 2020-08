Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ATP Cincinnati : une victoire pour Andy Murray Reuters • 23/08/2020 à 10:28









ATP Cincinnati : une victoire pour Andy Murray par Florian Burgaud (iDalgo) Pour la première fois depuis de très longues semaines, des rencontres du circuit professionnel masculin de tennis ont eu lieu. Ce samedi, à partir de 17 heures en France, les premiers matches du tableau final du Masters 1000 de Cincinnati, délocalisé à Flushing Meadows, ont démarré. Alors qu'une bulle sanitaire très stricte a été mise en place, le public n'est évidemment pas autorisé à prendre place dans les gradins du complexe new-yorkais. C'est donc dans des conditions inhabituelles, que le jeune Canadien Felix Auger-Aliassime s'est défait du Géorgien Nikoloz Basilashvili 6/4 6/1 pour la première victoire du tennis d'après. Par ailleurs, Andy Murray, en battant Frances Tiafoe 7/6(6) 3/6 6/1 réussi son pari et remporte son 100e match disputé en Masters 1000. Enfin, Pablo Carreño-Busta, Jan-Lennard Struff, Reilly Opelka, Kevin Anderson, Borna Coric, Taylor Fritz, Filip Krajinovic, Ricardas Berankis, Milos Raonic et Denis Shapovalov compostent leur ticket pour le deuxième tour. Ce dimanche, le Biterrois Richard Gasquet entre en piste.

