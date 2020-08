Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ATP Cincinnati : Novak Djokovic déroule, rideau sur la journée de jeudi Reuters • 27/08/2020 à 11:23









par Florian Burgaud (iDalgo) Ils ne sont plus que quatre pour le titre. Ce mercredi, les quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati, disputés dans la bulle new-yorkaise de Flushing Meadows où sera organisé l'US Open à partir de la semaine prochaine, ont eu lieu. Le numéro un mondial serbe Novak Djokovic s'est baladé en écrasant l'Allemand Jan-Lennard Struff 6/3 6/1 en à peine plus d'une heure de jeu. Roberto Bautista-Agut a réalisé un grand match pour battre Daniil Medvedev 1/6 6/4 6/3 tandis que Milos Raonic se défait de Filip Krajinovic en 2 heures 42 (4/6 7/6(2) 7/5). Par ailleurs, Stefanos Tsitsipas profite de l'abandon de Railly Opelka pour se qualifier en demi-finale. Enfin, l'organisation du tournoi a annoncé, qu'après la décision de Naomi Osaka de ne pas jouer sa demi-finale en protestation contre les violences policières, se mettre sur pause : les rencontres prévues ce jeudi sont reportées à vendredi.

