Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ATP Cincinnati : Djokovic passe, pas Gasquet ni Thiem Reuters • 25/08/2020 à 11:04









ATP Cincinnati : Djokovic passe, pas Gasquet ni Thiem par Adonis Vesin (iDalgo) Six joueurs du Top 20 ont pris la porte cette nuit. Dominic Thiem (N°3 mondial), Alexander Zverev (7), Diego Schwartzman (13), Denis Shapovalov (17), Grigor Dimitrov (19) et Felix Auger-Aliassime (20) n'ont pas fait le poids face à leurs adversaires, pourtant tous hors du Top 30. Alexander Zverev a toutefois été chassé de Cincinnati par un certain Andy Murray (6/3 3/6 7/5 en 2 h 32 pour l'Écossais). Le favori du tournoi n'a, lui, pas tremblé dans une rencontre serrée. Novak Djokovic a écarté le Lituanien Ricardas Berankis (n°72) 7/6 (2) 6/4 en une heure quarante. Medvedev, Raonic et Khachanov n'ont pas eu besoin de trop s'employer pour passer au tour suivant (tous victorieux deux sets à zéro). Isner et Berrettini ont, eux, cédé un set. Richard Gasquet (50) n'a pas fait le poids contre Roberto Bautista-Agut (12) 7/5 6/1 en une heure vingt-six.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.