ATP Cincinnati : direction les quarts de finale pour Djokovic et Medvedev par Pierre Sarniguet (iDalgo) Rien n'arrête Novak Djokovic en cette année 2020. Après son succès face à Tennys Sandgren (6-2, 6-4), le Serbe a donc remporté son vingtième match sur vingt disputés cette année. Son prochain adversaire en quart de finale sera l'allemand Jan-Lennard Struff auteur pour l'instant d'un excellent parcours comme en témoigne son succès contre David Goffin en trois sets (6-4, 3-6, 6-4). Le vainqueur sortant de ce Masters 1000 de Cincinnati, le russe Daniil Medvedev, s'est lui aussi qualifié pour les quarts de finale. Pour cela, il s'est défait tranquillement du slovène Bedene 6-3, 6-3. Au prochain tour, l'adversité devrait être plus importante pour le Russe qui retrouvera Bautista Agut. L'Espagnol, 12e joueur mondial, s'est qualifié lui aussi grâce à une victoire en trois sets (4-6, 6-3, 6-2) face à un autre russe, Karen Khachanov. Dans la partie basse du tableau, on retrouvera en quart de finale l'américain Opelka poursuit son bonhomme de chemin. Sa victoire contre la tête de série numéro six, l'italien Berretini, lui permet de retrouver une autre tête de série, le grec Tsitsipas, vainqueur d'Isner au terme d'un score étriqué (7-6, 7-6). Enfin, le dernier quart verra s'affronter Raonic et Krajinovic, victorieux face à Murray et Fucsovics.

