Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ATP Auckland : Paire et Humbert en finale Reuters • 17/01/2020 à 10:23









par Samuel Martin (iDalgo) À Auckland, Benoît Paire et Ugo Humbert vont se disputer le titre ! Les deux Français se sont qualifiés ce matin aux dépends d'Hubert Hurcasz et de John Isner. Face au Polonais, la tâche n'a pas été simple pour Paire puisque le natif d'Avignon n'a trouvé la solution qu'au bout du troisième set décisif (6-4, 6-7{1}, 6-2). Mais la surprise provient d'Humbert qui, après avoir sorti le 13e mondial Denis Shapovalov au tour précédent, a confirmé en venant à bout du géant américain John Isner (7-6{5}, 6-4). Face au double vainqueur du tournoi (2010 et 2014), le Tricolore a montré de quoi il était capable, surtout sur son service (38/38 derrière sa première balle et 0 mise en jeu perdue). Une belle performance qui lui ouvre les portes de sa première finale sur le circuit ATP qu'il disputera face à son coéquipier. Les deux joueurs ne se sont affrontés qu'à une seule reprise depuis le début de leur carrière, c'était en octobre dernier lors des 8e de finale du tournoi de Winston-Salem où le 24e mondial l'avait emporté face au plus jeune (3-6, 7-6{2}, 6-3). Le deuxième round aura donc lieu cette nuit lors de l'ultime rencontre en Nouvelle-Zélande.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.