ATP Anvers : Humbert en finale par Adonis Vesin (iDalgo) Quatre balles de match effacées, trois sets et 3 h 15 de dur combat. Ugo Humbert (38e joueur mondial) a dû sortir le grand jeu pour se défaire du Britannique Daniel Evans (35e) : 4-6 7-6(7) 6-4. Le Français a puisé dans ses ressources mentales pour se remettre dans le match après des décisions litigieuses de l'arbitre, notamment sur la balle de set (remportée par Evans). Le Messin a ensuite effacé quatre balles de match dans le tie break de la deuxième manche avant de breaker son adversaire d'entrée dans l'ultime acte. Il continue son sans-faute en Belgique et affrontera ce dimanche Alex De Minaur (29e ATP), qui a disposé de Grigor Dimitrov (20e) 7-6(4) 6-7(3) 6-4 en 2 h 50 de jeu.

