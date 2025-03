ATP 500 de Dubaï: Tsitsipas renoue avec la victoire

Le Grec Stefanos Tsitsipas au service contre le Canadien Felix Auger Aliassime, en finale du tournoi de Dubaï le 1er mars 2025 ( AFP / Ryan Lim )

Le Grec Stefanos Tsitsipas (11e mondial) a mis fin à une disette de près d'un an sans titre en s'adjugeant samedi l'ATP 500 de Dubaï, une semaine après un retour en grâce similaire d'Andrey Rublev (9e) à Doha.

L'ex-N.3 mondial s'est imposé 6-3, 6-3, contre le Canadien Félix Auger-Aliassime (21e), l'un des joueurs en forme du début de saison, vainqueur des ATP 250 d'Adelaïde et de Montpellier.

Un retour au premier plan de bon augure pour Tsitsipas (26 ans) à un mois du début de la saison sur terre battue, sa surface de prédilection.

Le 12e titre décroché samedi est son premier depuis le Masters 1000 de Monte-Carlo, en avril 2024. C'est aussi son premier en ATP 500, troisième échelon du circuit masculin après les Grand Chelem et les Masters 1000.

"Je me battais pour y parvenir depuis un bon moment. Ca a fini par arriver à Dubaï, mon jeu a parfaitement fonctionné", s'est réjoui le vainqueur du tournoi.

Le Canadien Félix Auger-Aliassime durant la finale du tournoi de Dubaï perdue contre le Grec Stéfanos Tsitsipas le 1er mars 2025. ( AFP / Ryan Lim )

Une semaine plus tôt, c'est Andrey Rublev qui avait mis fin à une attente de plus de neuf mois sans titre en s'imposant à Doha.

Grâce à son succès aux Emirats, Tsitsipas va effectuer son retour dans le top 10, une première depuis mai 2024.

- "Fantastique de rebondir" -

Sa victoire intervient après un début de saison difficile, illustré par une élimination dès le premier tour de l'Open d'Australie.

La semaine dernière à Doha, le Grec avait été battu d'entrée par le jeune Serbe Hamad Medjedovic, tout frais finaliste du tournoi de Marseille mais blessé à la jambe droite et contraint de déclarer forfait au tour suivant.

"J'aimerais remercier mon équipe: on a connu des moments très compliqués ces derniers mois et c'est fantastique de rebondir après ça", a déclaré Tsitsipas.

Avec seize victoires depuis le début de la saison, un total inégalé sur le circuit, Auger-Aliassime faisait figure de rival dangereux samedi.

De fait, le Canadien a parfois semblé en mesure d'ébranler le Grec, passant près de prendre le service de son adversaire alors qu'il menait 2-1 dans le premier set, puis à 3-3 dans le second.

Mais Tsitsipas a écœuré son adversaire, sauvant sept balles de break et montrant dans les moments importants une autorité rarement vue ces derniers mois - comme au premier set, quand, sur le service d'Auger-Aliassime, il a remonté un handicap de 40-0 pour breaker et prendre le contrôle d'un match qu'il n'a plus jamais abandonné.