ATP 250 Kitzbühel : une finale Hanfmann/Kecmanovic par Pierre Sarniguet (iDalgo) Sur la terre battue autrichienne se jouaient aujourd'hui les deux demi-finales du tournoi ATP 250 de Kitzbühel. Dans le premier match du jour, c'est l'allemand Yannick Hanfmann qui s'est imposé en trois sets contre Laslo Djere (4-6, 6-3, 7-6). Il retrouvera en finale le serbe Kecmanovic qui s'est défait de Huesler en trois sets 6-2, 5-7, 6-3. La finale aura lieu demain entre l'Allemand 118e joueur mondial et le Serbe 81e mondial vainqueur du Schwartzman, tête de série numéro deux en quart de finale.

