Atos: recul du chiffre d'affaires au 3T, plombé par Tech Foundations

Le groupe informatique Atos, en pleine crise en raison d'un projet contesté de vente partielle au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, a annoncé jeudi une baisse de 8,1% de son chiffre d'affaires au 3e trimestre, plombé par sa branche d'infogérance Tech Foundations.

A 2,59 milliards d'euros, le chiffre d'affaires était en recul organique de 3%, hors changes et variation de périmètre, dont la vente d'Atos Italia au 2e trimestre.

Tech Foundations, la branche que la direction compte céder à Daniel Kretinsky, a vu ses ventes reculer de 10,8% à 1,37 milliard, avec une baisse organique de 7,2%.

Le chiffre d'affaires de la branche Eviden (supercalculateurs, cybersécurité, cloud, big data...) affiche une baisse de 4,8% à 1,22 milliard d'euro mais une hausse organique de 2,3%.

Le feuilleton du projet de vente d'Atos a connu un nouveau rebondissement mercredi lorsque la commission des Finances a adopté un amendement au projet de budget 2024 qui vise à nationaliser temporairement ses activités "stratégiques", pour empêcher que des technologies sensibles pour le nucléaire ou l'armée ne tombent sous "pavillon étranger".

La semaine dernière, sous le feu des critiques, le président du groupe Bertrand Meunier a démissionné, et le projet de cession à Daniel Kretinsky a été reporté au "début du deuxième trimestre 2024".

Au cours d'un point de presse téléphonique jeudi, le nouveau directeur général, Yves Bernaert, nommé le 4 octobre, a expliqué que la situation provoquait "des discussions" chez les salariés et les clients et que la direction tenait à "rassurer sur (son) engagement et la pérennité de nos activités", en insistant sur le fait qu'Atos "entre de nouveaux clients, en particulier chez Eviden".

Le groupe a confirmé ses objectifs 2023 d'un chiffre d'affaires en évolution organique entre 0% et +2% et d'une marge opérationnelle de 4 à 5%.

Les prises de commandes ont atteint 2,2 milliards d'euros sur le trimestre, en hausse de 10% par rapport à l'année précédente.

Sur neuf mois, le chiffre d'affaires était de 8,1 milliards, en recul de 2,9%, dont -5,9% pour Tech Foundations et +0,7% pour Eviden, avec une hausse organique de +0,6%.

L'effectif total s'élevait à 104.856 fin septembre, en baisse de 2% par rapport à fin juin. Au cours du trimestre, Atos a recruté 3.630 personnes et 5.800 employés ont quitté le groupe, reflétant le plan de restructuration et les cessions d'activités.

Le cours d'Atos, qui a chuté cette semaine à son plus bas historique en frôlant les 4 euros en séance, est remonté mercredi à 5 euros en clôture. La capitalisation boursière du groupe n'est plus que de 579 millions d'euros.