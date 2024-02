Atos: le patron de Onepoint entre au conseil d'administration

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe informatique Atos, en pleine débâcle financière, a annoncé jeudi la nomination à son conseil d'administration de David Layani, le patron du cabinet Onepoint, son premier actionnaire avec plus de 11% de son capital.

"Lors d'une réunion le 28 février, et sur recommandation du comité de nomination et de gouvernance, le conseil d'administration a approuvé la cooptation de David Layani et Helen Lee Bouygues en tant qu'administrateurs représentant l'actionnaire de référence Onepoint, qui détient 11,4% du groupe", indique Atos dans un communiqué.

"David Layani est le président fondateur de Onepoint. Il a dirigé la croissance de Onepoint en France et à l'étranger depuis 2002 et apporte à Atos sa vision et son expertise de l'industrie de la tech et de la transformation digitale", souligne le groupe.

Onepoint était favorable aux négociations d'Atos avec le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky pour lui céder sa branche Tech Foundations (qui regroupe les activités historiques d'infogérance), mais à des conditions améliorées. Ces négociations viennent tout juste d'achopper faute d'"accord mutuel satisfaisant", a annoncé le groupe mercredi, bouleversant son calendrier.

Atos, très endetté et scruté de près par les investisseurs et les créanciers, a fait cette annonce mercredi, à la veille de la publication attendue de ses résultats annuels. Ces derniers ont été reportés au 20 mars, dans l'attente d'une certification indépendante des comptes de l'entreprise.

Le conseil d'administration a par ailleurs approuvé la nomination de Mandy Metten, qui travaille aux RH d'Atos, en qualité d’administratrice représentant les salariés.