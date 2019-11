Athlétisme : soupçonné de dopage, Morhad Amdouni lâché par son entraîneur

Vingt-quatre heures après avoir été lâché par son agent Riad Ouled, Morhad Amdouni n'a désormais plus d'entraîneur. Dans un communiqué, Philippe Dupont, cadre technique de la fédération, explique qu'il a « depuis son retour de Doha interrompu sa collaboration en matière d'entraînement avec Morhad Amdouni », soupçonné depuis début octobre de dopage.« La relation coach-athlète est en grande partie établie sur une confiance mutuelle forte, poursuit celui qui depuis une semaine est devenu le coach de Pierre-Ambroise Bosse, le champion du monde 2017 du 800 m. Le reportage de la chaîne allemande ARD début octobre mettant en cause Morhad m'a bien sûr fortement interpellé et conduit à des questionnements, même si cette séquence télévisée n'apporte pas de preuves irréfutables sur une éventuelle tricherie, confie le technicien.«Des incertitudes demeurent»Mais le doute a fini par entamer la confiance qu'il accordait jusque-là à l'athlète. « Nous avons avec la Fédération et son manager et en présence de Morhad, tenté de démêler le fil de cette histoire. Et de conclure : « Dans l'état actuel des choses, des incertitudes demeurent dans un sens comme dans l'autre et malgré l'affection que je porte pour ce garçon, il n'est donc plus envisageable de reprendre une collaboration »Début octobre, Morhad Amdouni, champion d'Europe du 10 000 m à Berlin (Allemagne) en 2018, avait été mis en cause par des journalistes de la chaîne allemande ARD. Ceux-ci avaient notamment diffusé des messages WhatsApp d'un mystérieux interlocuteur qui réclamait de l'argent au fondeur. « S'il te plaît j'attends toujours, ci plus de 1 an (sic) qu'on a parlé de ça. ». L'informateur évoquait une somme de « 150 euros » en échange d'un « un packet (sic) d'EPO et une boîte d'hormones de croissance. »Dans nos colonnes, Morhad Amdouni s'était défendu, affirmant qu'il faisait du « sport proprement ...