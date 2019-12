Athlétisme : Ophélie Claude-Boxberger contrôlée positive à l'EPO, une histoire familiale douloureuse

Alain Flaccus apparaît à la fenêtre de son domicile. « J'ai fait une connerie, j'assume », lâche-t-il. Les images seront diffusées ce dimanche soir, lors de l'émission sportive Stade 2 (France 3, à 20 heures). Fin novembre, au cours de sa garde à vue, l'homme a avoué avoir, par jalousie, injecté de l'EPO à Ophélie Claude-Boxberger, noircissant encore un peu plus un étrange tableau. La rocambolesque course-poursuite de Clémence Calvin dans les rues de Marrakech, au printemps dernier, n'est rien à côté de l'affaire Boxberger. Un drôle de vaudeville où se croisent la fille d'une ancienne figure du fond tricolore, un homme de 62 ans, secrètement amoureux de la fille de sa compagne et, semble-t-il, prêt à beaucoup de choses pour éloigner le « fiancé » de celle-ci, médecin de l'équipe de France d'athlétisme.LIRE AUSSI >Les confessions choc d'Ophélie Claude-Boxberger, contrôlée positive à l'EPOOn pourrait sourire si l'histoire ne comportait pas un volet bien plus glauque. En 2006, l'athlète avait en effet déposé plainte contre son beau-père pour attouchements, des faits qui se seraient produits quatre ans plus tôt, alors qu'elle était âgée de 13 ans. La plainte a été retirée pour « épargner » la mère de la jeune femme, aucune poursuite n'a été engagée.Mais il existe peut-être une affaire dans l'affaire. L'équipe de Stade 2 a en effet recueilli le témoignage d'un homme qui affirme qu'il y a une vingtaine d'années, son ex-compagne a été « victime des agissements d'Alain Flaccus », ex-coach au club de Montbéliard.Les gendarmes valideront-ils la thèse du beau-père jaloux ?C'est en août 2001 que le père d'Ophélie, l'ancien champion Jacky Boxberger, disparaît tragiquement, tué par un éléphant lors d'un safari. Née hors mariage, Ophélie, 12 ans à l'époque, ne fait pas partie de ce séjour familial au Kenya. Un mois plus tard, elle pousse la porte du ...