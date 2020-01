Athlétisme : Morhad Amdouni, soupçonné de dopage, répond aux accusations

En arrivant au rendez-vous à la terrasse d'un café pas très loin de chez lui, Morhad Amdouni affiche un grand sourire. Il tient à la main une grande bouteille d'eau qui ne le quittera pas durant l'interview. Depuis les soupçons de dopage à son encontre, début octobre, le champion d'Europe du 10 000 m est devenu méfiant.Tout était parti des révélations de la chaîne de télévision allemande ARD. Dans un reportage en date du 3 octobre dernier, celle-ci révèle que Morhad Amdouni, 31 ans, aurait acheté des produits dopants deux ans auparavant, publiant des conversations entre l'athlète tricolore et un dealer qui lui réclamait de l'argent. Amdouni, qui se préparait depuis un mois à Doha où se sont déroulés à la même période les Championnats du monde, avait déjà déclaré forfait pour méforme et une blessure aux ischios.Depuis, Riad Ouled, son agent, et Philippe Dupont, son entraîneur, ont cessé leur collaboration avec le natif de Porto-Vecchio. La fédération française d'athlétisme, également touchée par les cas de Clémence Calvin et Ophélie Claude-Boxberger, a souhaité appeler à la « prudence » et à la « présomption d'innocence » dans un communiqué. Au courant, l'AFLD (Agence française de lutte contre le dopage) a diligenté une enquête mais aucune sanction disciplinaire n'a été lancée contre le Français.Sur cette affaire, il s'était à peine exprimé. A la veille des championnats 77 de cross-country auxquels il participe ce dimanche, il prend le temps de raconter.Dans quel état d'esprit êtes-vous ?MORHAD AMDOUNI. Je suis fatigué, ma sérénité n'est pas complètement revenue, mais je suis content de revenir à la course. Je fais ce cross pour me remettre en route, j'en avais besoin. Je garde le cap même si tout ce qui s'est passé m'a mis en retard.Pourquoi êtes-vous resté muet depuis cette affaire ?Je n'ai tout simplement pas voulu rentrer dans le déballage médiatique. Cela ...