Athlétisme : les confessions choc d'Ophélie Claude-Boxberger, contrôlée positive à l'EPO

Elle ne mâche pas ses mots, n'élude aucun secret, même les plus intimes. Alors que le compagnon de sa mère, Alain Flaccus, se serait accusé de lui avoir injecté de l'EPO à son insu, l'athlète française Ophélie Claude-Boxberger, 31 ans, revient en détails sur cette folle affaire, qui fait resurgir les blessures du passé.Comment avez-vous appris votre contrôle positif à l'EPO ?OPHÉLIE CLAUDE-BOXBERGER. Le 5 novembre, vers 8 heures, on a sonné à ma porte. Deux personnes de l'AFLD m'ont remis une enveloppe et m'ont notifié un contrôle positif à l'EPO. Pendant vingt minutes, ils m'ont lu les articles de loi, je ne réalisais pas ce qui m'arrivait. Mon domicile a été perquisitionné par les gendarmes de l'Oclaesp (NDLR : Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique). J'ai été conduite à la gendarmerie pour être entendue une dizaine d'heures. J'ai été prise de vomissements, j'ai essayé de comprendre ce qui était arrivé autour du 18 septembre, jour du contrôle.Avez-vous subi d'autres prélèvements avant ou après le 18 septembre ?Un pendant le stage à Font-Romeu, vers le 20 août, ensuite le 22 septembre à Doha, un autre le 12 octobre au marathon de Salon-de-Provence. Seul celui du 18 septembre est positif. Il fait partie de ces contrôles systématiques que l'on a avant de partir sur une grande compétition. Quel intérêt aurais-je eu de recourir à un produit détectable à un moment où je suis certaine d'être contrôlée ?Le 27 novembre, vous êtes de nouveau placée en garde à vue...On me repose plein de questions sur le stage à Font-Romeu, je réexplique les choses. Je ne sais pas qu'Alain Flaccus est dans une autre pièce. J'ai appris par la suite qu'il a d'abord nié, avant d'être confronté à des témoins et de passer aux aveux, après plus de 24 heures de garde à vue.Quelles relations aviez-vous avec lui ?Je l'ai connu en prenant ...