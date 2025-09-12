Athlétisme-Le sprinteur américain Knighton suspendu quatre ans pour dopage

(Actualisé avec détails)

Le sprinteur américain Erriyon Knighton, vice-champion du monde 2023 du 200 m, a été suspendu quatre ans pour une violation des règles antidopage, a annoncé vendredi le Tribunal arbitral du sport (TAS) qui a confirmé partiellement deux appels interjetés par World Athletics et l'Agence mondiale antidopage (AMA).

Sa suspension prend effet à partir de vendredi, avec un crédit pour la suspension provisoire qu'il a purgée entre le 12 avril et le 19 juin 2024, a ajouté le TAS.

Contrôlé positif au trenbolone en mars 2024 lors d'un contrôle hors compétition, Erriyon Knighton avait été suspendu provisoirement du 12 avril au 19 juin de la même année avant d'être blanchi par un tribunal arbitral, plaidant une contamination alimentaire après avoir mangé un plat à base de queue de boeuf.

World Athletics et l'AMA avaient fait appel de cette décision devant le TAS le 8 août 2024, jour de sa quatrième place en finale du 200 m des Jeux olympiques de Paris.

Une audience a eu lieu le 23 et 24 juin dernier lors de laquelle Erriyon Knighton a fait valoir ses arguments.

"Après avoir examiné les preuves scientifiques, le panel du TAS a déterminé qu'il n'existait aucune preuve permettant de conclure que la queue de bœuf importée aux États-Unis était susceptible de contenir des résidus de trenbolone à un niveau suffisant pour avoir causé le contrôle positif de l'athlète", a détaillé le TAS dans un communiqué.

L'athlète a également été disqualifié rétroactivement du 26 mars 2024 au 12 avril 2024.

