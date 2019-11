Athlétisme : le médecin Jean-Michel Serra dénonce «une chasse aux sorcières»

Le courrier ne va pas aider à détendre l'atmosphère à la Fédération française d'athlétisme (FFA). Médecin fédéral et compagnon de la fondeuse contrôlée positive à l'EPO Ophélie Claude-Boxberger, Jean-Michel Serra, actuellement en arrêt maladie, se défend dans une lettre adressée à la FFA, qui tenait son comité directeur ce vendredi matin. Et en profite pour régler quelques comptes avec le directeur technique national (DTN), Patrice Gergès.« [...] Alors que j'aurais dû être parmi vous pour vous présenter l'évolution de notre organisation médicale, je suis en arrêt de travail actuellement, ce qui ne m'était encore jamais arrivé dans ma longue carrière de médecin à me soucier plus de la santé des autres que de ma propre santé », écrit-il dans cette lettre que s'est procurée L'Equipe.S'il assume avoir écrit un mail à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) en octobre 2018 pour dénoncer le trop grand nombre de contrôles qui visait Claude-Boxberger, le médecin affirme « n'avoir jamais vu ou manipulé dans [sa] carrière médicale ». « Qu'on pense que je puisse en être l'instigateur est proprement insupportable pour un ancien médecin préleveur de l'AFLD que je fus dans une autre vie professionnelle », lance-t-il.Il dénonce des « paparazzades inimaginables »« J'ai eu le droit à une audition de plus de six heures par les gendarmes de l'OCLAESP (l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique) en devant même descendre du train qui me menait vers Paris avec saisie de mon téléphone portable et de mon PC, ne me permettant plus de travailler [...] Ils ont pensé avoir débusqué le pire dopeur de l'histoire du sport auprès des athlètes de l'équipe de France. »Mais son courrier, dans lequel il évoque une « chasse aux sorcières », vise surtout un homme : le DTN Patrice Gergès qu'il accuse d'avoir essayé de se ...