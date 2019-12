Athlétisme : le médecin de la Fédération et compagnon de Claude-Boxberger diffuse sa lettre de licenciement

Jean-Michel Serra, le médecin licencié par la Fédération française d'athlétisme (FFA) ne décolère pas. Entendu dans le cadre du contrôle positif à l'EPO d'Ophélie Claude-Boxberger, sa compagne, Serra a été limogé pour ses manquements lors des Mondiaux de Doha (Qatar). Le médecin a diffusé sa lettre de licenciement, dont nous avons pris connaissance, à plusieurs membres de sa fédération. Extraits.« Nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants, est-il écrit dans un courrier signé par Souad Rochdi, la directrice générale de la FFA. En premier lieu, nous avons constaté de votre part des manquements inacceptables à vos obligations contractuelles... En effet, vous étiez régulièrement absent et ne pouviez donc assurer correctement la coordination et la supervision des missions des membres du service médical.Vous aviez une attitude critique et désinvolte. A titre d'exemple, votre participation à une séance d'hypnose, organisée par un athlète et étendue à d'autres en pleine compétition, est évocatrice d'une passivité... En second lieu, le 22 novembre 2019, vous avez adressé un mail aux membres du comité directeur de la FFA... Vous faites état d'accusations et de critiques envers la Direction Technique Nationale et son Directeur... Vous évoquez : les errances et les mauvais résultats du DTN et l'ambiance pourrie qu'il fait régner depuis trois ans. Vous faites aussi état de : harcèlement moral, physique et autres par un cadre technique...Au-delà des critiques mettant clairement en évidence votre totale opposition à la Fédération, nous sommes abasourdis par les faits de harcèlement et de maltraitance que vous relatez pour la première fois... Quoi qu'il en soit, ce qui est plus grave encore est qu'en votre qualité de Médecin Fédéral, statut cadre, vous n'ayez jamais informé la Direction Générale de ces faits particulièrement graves dès que vous en aviez ...