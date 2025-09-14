 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Athlétisme-Le Français Gressier sacré champion du monde du 10.000 m
information fournie par Reuters 14/09/2025 à 15:36

(Actualisé avec déclarations)

Le Français Jimmy Gressier a été sacré dimanche champion du monde du 10.000 m grâce à une magnifique dernière ligne droite et a décroché la première médaille de l'équipe de France aux Mondiaux d'athlétisme de Tokyo.

Le demi-fondeur de 28 ans s'est imposé en 28'55''77 pour devancer l'Éthiopien Yomif Kejelcha (28'55'83) et le Suédois Andreas Almgren (28'56''02). Il est devenu le troisième européen à remporter l'or sur le 10.000 m et le neuvième Français champion du monde sur une épreuve individuelle, le premier depuis Kévin Mayer au décathlon en 2022.

Le Boulonnais n'avait jamais remporté de médaille aux Mondiaux avant son exploit dans la capitale japonaise.

"Le plus important, c'est de croire en soi. Aujourd'hui, je réalise mon rêve de gamin", a réagi Jimmy Gressier au micro de France 2. "J'ai commencé la course à pied pour ça. Je peux dire aujourd'hui que j'ai réussi ma carrière. Ce titre, on ne me l'enlèvera pas."

(Rédigé par Vincent Daheron à Paris)

Sport
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Coupe du Monde Féminine 2025 - Quarts de finale - France - Irlande
    Rugby/Coupe du monde-Les Bleues renversent l'Irlande et se qualifient en demi-finales
    information fournie par Reuters 14.09.2025 16:22 

    (Reuters) -L'équipe de France féminine de rugby, menée 13-0 à la mi-temps, a renversé l'Irlande (18-13) dimanche à Exeter (Angleterre) pour se qualifier en demi-finales de la Coupe du monde. Pour une place en finale, les Bleues défieront samedi prochain l'Angleterre, ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé lance Real-OM
    Kylian Mbappé lance Real-OM
    information fournie par So Foot 14.09.2025 16:17 

    Mbappé est chaud pour la C1. Le capitaine des Bleus, buteur une nouvelle fois ce week-end face à la Real Sociedad, a déjà le rendez-vous face à l’OM dans le viseur. Programmé ce mardi, le match entre le Real et l’OM va faire office de coup d’envoi de la nouvelle ... Lire la suite

  • Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, devant l'Assemblée nationale à Paris le 26 mai 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )
    Agriculture: la FNSEA appelle à "une grande journée d’action" le 26 septembre
    information fournie par AFP 14.09.2025 15:29 

    Le syndicat agricole FNSEA appelle à "une grande journée d’action" autour des questions des échanges internationaux pour les produits agricoles le vendredi 26 septembre à travers toute la France, a annoncé son président Arnaud Rousseau dans un entretien au Journal ... Lire la suite

  • Des participants à Paris lors d'une course organisée dans le cadre de la première Fête du sport, avec plus de 5.000 événements dans toute la France, le 14 septembre 2025 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Défis, initiations et athlètes médaillés: la Fête du sport bat son plein
    information fournie par AFP 14.09.2025 15:17 

    Courir un 100 m en plein Paris, s'initier au basket fauteuil ou serrer la main d'un athlète médaillé: la première Fête du sport bat son plein dimanche, malgré un contexte plombé par la crainte de coupes budgétaires supplémentaires. A la suite de la grande parade ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank