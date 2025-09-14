Athlétisme-Le Français Gressier sacré champion du monde du 10.000 m

Le Français Jimmy Gressier a été sacré dimanche champion du monde du 10.000 m grâce à une magnifique dernière ligne droite et a décroché la première médaille de l'équipe de France aux Mondiaux d'athlétisme de Tokyo.

Le demi-fondeur de 28 ans s'est imposé en 28'55''77 pour devancer l'Éthiopien Yomif Kejelcha (28'55'83) et le Suédois Andreas Almgren (28'56''02). Il est devenu le troisième européen à remporter l'or sur le 10.000 m et le neuvième Français champion du monde sur une épreuve individuelle, le premier depuis Kévin Mayer au décathlon en 2022.

Le Boulonnais n'avait jamais remporté de médaille aux Mondiaux avant son exploit dans la capitale japonaise.

(Rédigé par Vincent Daheron à Paris)