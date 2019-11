Athlétisme : la France lance sa «mission commando» pour Tokyo

Comment éviter un fiasco aux Jeux olympiques de Tokyo, l'été prochain ? Un mois après l'échec aux Mondiaux de Doha -- seulement deux médailles (l'argent pour Quentin Bigot au marteau, le bronze sur 110 m haies pour Pascal Martinot-Lagarde) et surtout plusieurs « affaires » -- l'athlétisme français engage sa réforme.Deux objectifs attendent les athlètes tricolores l'été prochain : les JO en juillet et les Championnats d'Europe que la France organisera à Paris fin août. « Ça ne peut pas être les mêmes personnes qui s'occupent de tout », estime André Giraud, le président de la Fédération française d'athlétisme (FFA). Deux événements que la FFA -- qui va devoir d'ici la fin 2020 renégocier des contrats, notamment avec un équipementier -- ne peut pas se permettre de rater.Bily, Baala et Barras pour coordonner les JOSelon nos informations, la nouvelle organisation pour Tokyo, qui sera présentée ce mardi aux cadres réunis en colloque et soumise ce mercredi à la validation du bureau fédéral, est resserrée autour de trois cadres, anciens athlètes de haut niveau qui étaient déjà présents dans le staff : Laurence Bily (sprint), Romain Barras (épreuves combinées) et Mehdi Baala (demi-fond). Tous trois vont se répartir le suivi des athlètes, avec un regard encore plus appuyé sur ceux qui sont potentiellement médaillables ou finalistes (une quinzaine).Plus question désormais que des informations, sportives ou médicales, leur échappent. L'idée est d'être plus proche des athlètes, de répondre le plus rapidement possible à leurs besoins. Un budget sera dédié à cette cellule. L'équipe de France qui ira aux JO de Tokyo sera resserrée. Elle sera plus large aux Championnats d'Europe, l'idée étant d'intégrer la nouvelle génération, celle qui prépare Paris 2024.Un directeur technique national au-dessus de la mêlée« On a besoin d'un directeur technique national qui prenne de la ...