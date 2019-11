Athlétisme : la Française Ophélie Claude-Boxberger contrôlée positive à l'EPO

L'athlétisme français s'enfonce doucement, mais sûrement dans la nasse. Après Clémence Calvin en avril, soupçonnée d'avoir échappé à un contrôle antidopage, provisoirement suspendue et jugée ce mercredi par l'AFLD, puis Morhad Amdouni, accusé dans un reportage de la télévision allemande de s'être procuré des produits dopants, et lâché depuis par son agent et son coach, voici l'affaire Ophélie Claude-Boxberger.Selon nos informations, la fondeuse a subi un contrôle positif à l'EPO, le 18 septembre. Mi-octobre, une information judiciaire pour détention et utilisation de substances vénéneuses ainsi qu'aide à l'utilisation de ces substances, a été ouverte par le pôle santé du parquet de Paris.Les gendarmes de l'OCLAESP au siège de la fédérationC'est dans ce cadre que, lundi, en milieu de matinée, des gendarmes de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP) se sont rendus au siège de la FFA au stade Charléty, afin de mettre la main, par réquisition, sur le dossier médical et le suivi longitudinal de l'athlète. En novembre, une perquisition avait eu lieu au domicile de la fondeuse.Lors des Championnats du monde à Doha, fin septembre, Ophélie Claude-Boxberger, éliminée en série du 3000 m steeple, avait révélé au grand jour sa liaison avec Jean-Michel Serra, le médecin de l'équipe de France. Sommée de rentrer en France 48 heures après son élimination, l'athlète avait alors publié des selfies d'elle et de Jean-Michel Serra pris quelques jours plus tôt. Le lendemain, c'était autour du médecin de regagner la France, avant même la fin des compétitions. En vacances depuis, il doit, selon nos informations, être reçu dans les prochains jours par la direction de la Fédération française d'athlétisme (FFA).La «fragilité psychologique» de la fondeuseEn juin, Serra avait écopé d'un blâme pour avoir envoyé un mail à ...