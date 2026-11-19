Athlétisme: La championne du monde du marathon Jepchirchir suspendue 3 ans pour dopage

Marathon de Sydney

19 novembre (Reuters) - La Kényane Peres Jepchirchir, championne du ‌monde en titre du marathon, a été suspendue trois ans après ​avoir reconnu avoir eu recours à l'EPO pour améliorer ses performances, a annoncé jeudi l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU).

Peres Jepchirchir avait été suspendue à titre provisoire ​le mois dernier après un contrôle positif à l’EPO (érythropoïétine), une substance interdite qui stimule la ​production de globules rouges, dans un ⁠échantillon prélevé avant sa victoire au marathon de Sydney en août.

"Lors ‌d'un entretien, l'athlète a nié avoir utilisé de l'EPO et a déclaré ne pas savoir comment ce contrôle positif ​était survenu", a expliqué ‌l’AIU.

"Malgré ses explications lors de cet entretien, l'ancienne détentrice ⁠du record du monde du semi-marathon a ensuite signé un formulaire d'admission de violation des règles antidopage et d’acceptation des sanctions."

Elle a ainsi accepté ⁠l'annulation de tous ‌ses résultats en compétition depuis le 17 juillet 2026, y ⁠compris sa victoire au marathon de Sydney.

Âgée de 33 ans, Peres ‌Jepchirchir est championne du monde en titre du marathon ⁠et a été sacrée championne olympique de la discipline en ⁠2021 à Tokyo.

Elle ‌est également l'ex-détentrice du record du monde du semi-marathon et a remporté ​certains des plus grands marathons de ‌la planète : New York (2021), Boston (2022), Londres (2024) et Sydney (2026).

Outre la suspension de Peres Jepchirchir, l’AIU a ​également annoncé des suspensions de respectivement trois et six ans à l'encontre de ses compatriotes Veronica Loleo, vice-championne du monde 2026 du ⁠semi-marathon, et Ronald Korir, quatrième du marathon de Berlin en 2023.

Plus de 140 athlètes kényans ont fait l'objet de sanctions pour violation des règles antidopage depuis la création de l’AIU en 2017.

Le Kenya doit accueillir les championnats du monde d'athlétisme à Nairobi en 2029.

(rédigé par Aadi Nair à Bangalore, ​version française Vincent Daheron)