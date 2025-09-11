Athlétisme-L'équipe de France dans l'expectative aux Mondiaux

L'équipe de France d'athlétisme aborde les Mondiaux de Tokyo, qui commencent dans la nuit de vendredi au samedi jusqu'au 21 septembre, avec de faibles chances de médailles en l'absence de la vice-championne olympique Cyréna Samba-Mayela mais espère confirmer quelques promesses.

Plus d'un an après "le bilan décevant" des Jeux de Paris dressé par Romain Barras, le directeur de la haute performance à la Fédération française d'athlétisme (FFA), l'horizon n'apparaît pas tellement plus réjouissant pour l'équipe de France.

Parmi les 73 athlètes sélectionnés, dont 50 en individuel, ne figure pas Cyréna Samba-Mayela, seule Tricolore médaillée au Stade de France l'été dernier. La vice-championne olympique du 100 m haies a renoncé fin août après une saison perturbée par des blessures, notamment au mollet.

Elle n'est pas la seule à avoir connu une année post-olympique compliquée puisque deux autres des sept finalistes à Paris (au moins dans les huit premières places des épreuves) ne seront pas du déplacement au Japon. Clément Ducos, 4e sur 400 m haies, s'est blessé à l'ischio-jambier puis à la cheville tandis qu'Alice Finot, 4e du 3000 m steeple, est insuffisamment remise d’une blessure au mollet droit.

Sixième du 800 m des JO, Gabriel Tual sera bien présent grâce à son bon début de saison où il avait réalisé le cinquième temps de sa carrière (1'42''72) dès sa deuxième course. Mais il a ensuite été gêné par des douleurs au tendon d'Achille.

Son homologue féminine sur 800 m, Rénelle Lamotte, a également été entravée par les blessures. Cinquième des Jeux, elle n'a effectué sa rentrée que mi-août avec un chronomètre encourageant eu égard aux conditions météorologiques (1'59''60).

Idem pour Louise Maraval, 8e sur 400 m haies à Paris, qui a manqué plusieurs mois de compétitions à la suite d'une chute à l'entraînement survenue en juin. Elle a raccroché un dossard le week-end dernier à Pékin pour préparer les Mondiaux.

HABZ EN CHEF DE FILE

Yann Chaussinand a donc été le seul finaliste des Jeux de Paris (8e du lancer de marteau) à réussir sa saison suivante lors de laquelle il a amélioré son record personnel (81,91 m) pour se classer quatrième meilleur performeur mondial de l'année.

Le lanceur de marteau figure parmi les neuf Français classés dans les huit meilleurs performeurs mondiaux de l'année à trois athlètes par pays maximum (le nombre d'athlètes autorisés par nation aux Mondiaux).

Le plus attendu se nomme Azeddine Habz, auteur de la meilleure performance mondiale de la saison sur 1.500 m grâce à son record de France réalisé en juin (3'27''49), pulvérisant la marque détenue depuis 2003 par Mehdi Baala (3'28''98).

Privé des Jeux olympiques 2024 par une rupture du tendon d'Achille, Just Kwaou-Mathey a retrouvé le plus haut niveau à l'approche des Mondiaux en passant pour la première fois sous les 13 secondes (12''99) début août, ce qui le place troisième performeur de l'année tandis que son compatriote Sasha Zhoya est au sixième rang (13''06).

Après des années de disette, le triple sauteur Melvin Raffin a battu son record personnel qui datait de huit ans (17,52 m au lieu de 17,20 m). Il fait un surprenant troisième meilleur performeur en 2025, soit un peu mieux qu'Hilary Kpatcha, cinquième performeuse mondiale au saut en longueur grâce à son premier bond au-delà des sept mètres (7,02 m).

Un neuvième athlète français champion du monde serait un exploit alors que le dernier en date, Kevin Mayer en 2022 au décathlon, a fait une croix sur sa saison 2025 et que l'équipe de France n'a ramené qu'une médaille lors de chacune des deux dernières éditions.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)