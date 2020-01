Athlétisme : imbroglio autour de l'Euro à Paris

Alors que la Fédération française d'athlétisme (FFA) présentait ce mardi matin son dispositif pour la saison 2020 -- avec notamment l'arrivée du triple champion olympique de cyclisme Florian Rousseau en tant que directeur de la haute performance -- son président André Giraud en a profité de l'occasion pour tacler la Mairie de Paris. Objet de son courroux : l'aide octroyée pour les Championnats d'Europe, que la France organise au stade Charléty du 25 au 30 août, après les Jeux de Tokyo.« L'aide de la Mairie de Paris est scandaleuse, estime André Giraud. Elle nous alloue une subvention de 200 000 €. La mairie de Liévin attribue 350 000 € à son meeting international pour une soirée d'athlétisme. Nous, c'est une semaine. »L'adjoint au sport à la Ville de Paris, Jean-François Martins, que nous avons joint, a rectifié en précisant que la ville allouait en fait 400 000 €. « Une subvention proportionnelle au budget général de l'événement et qui correspond à une grille », précise l'élu. Cette somme est aussi celle négociée au départ qui figure dans la convention signée entre les parties, même si, au retour des Mondiaux à Doha à l'automne, les organisateurs de l'événement avaient entamé des négociations avec la Ville de Paris pour la faire évoluer.Un budget de 17 millions d'euros« La grille est la même qu'il s'agisse d'un événement d'une journée ou d'une semaine, regrette Jean Gracia, président du comité d'organisation. Et les aides des collectivités ne sont pas à la hauteur de ce qui se fait en dehors de la France. Berlin (NDLR : pour l'Euro 2018) avait eu d'avantage d'aides, même si l'événement avait un peu plus d'ampleur puisque ce n'était pas en année olympique. »Pour la première fois, les Championnats d'Europe seront organisés après les JO, ce qui ne facilite pas la tâche de la France qui doit boucler un budget de 17 millions d'euros (M€). Des ...