Athlétisme : «Honte à ceux qui se dopent !», clame Pascal Martinot-Lagarde

À peine rentré d'un stage à Tenerife (Espagne) et avant de rejoindre Reims pour une séance d'entraînement, Pascal Martinot-Lagarde est passé dans les locaux du siège de notre journal ce lundi midi. Décontracté, loquace et partageant sa passion pour la photo, le champion d'Europe du 110 m haies, médaillé de bronze au dernier Mondial à Doha (Qatar), élu athlète français de l'année par sa fédération, est resté deux heures pour évoquer tous les sujets : sa préparation, ses ambitions olympiques, les affaires Calvin, Amdouni et Claude-Boxberger sans oublier le dossier des chaussures (en carbone) qui font tant débat.Connaissez-vous la date de la finale olympique du 110 m haies à Tokyo ?PASCAL MARTINOT-LAGARDE. Non (NDLR : le 6 août) et il ne faut d'ailleurs surtout pas y penser. Il y a beaucoup d'étapes encore à franchir. Être champion olympique, c'est marquer l'histoire mais cela reste abstrait dans ma tête. Le livre pour le devenir à coup sûr n'existe pas (sourire). Il s'écrit un peu chaque jour à force de travail.Vous faites partie de la liste des huit athlètes* prioritaires pour les Jeux : êtes-vous donc certain d'aller à Tokyo ?Si je suis sur mes deux jambes à ce moment-là, oui, c'est quasiment acté que je serai dans l'équipe olympique. C'est une grosse épine du pied qu'on m'enlève. Je n'ai pas à courir à tout prix après les minima (13''32) même s'il n'est pas question dans mon esprit de ne pas les réussir. Je veux mériter ma place.Vous n'avez jamais été épargné par les blessures. Votre corps est-il votre principal ennemi ?Il m'emm... (sic) C'est flippant de se dire que si on ne peut pas poser le pied à terre, on peut passer à côté de sa carrière. En athlé, les absents ont toujours tort et c'est horrible. Pour éviter ça, j'ai modifié mes méthodes d'entraînement. Chaque jour avec mon coach (NDLR : Benjamin Crouzet), on s'adapte à mon état de forme, ...