Athlétisme : Ce que la ministre des Sports compte faire

Alors que les affaires de suspicion de dopage se multiplient dans l'athlétisme français, entre Clémence Calvin et Ophélie Claude-Boxberger, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu a réaffirmé sa volonté d'intervenir, de renforcer la lutte contre ce fléau lors d'une interview croisée avec la présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), Dominique Laurent à L'Équipe.À propos de la restructuration de la Fédération française d'athlétisme (FFA) et la réorganisation de son fonctionnement, la ministre a rappelé, comme nous l'indiquions voilà quelques semaines, que l'instance « est en train de revoir le lien entre les personnes responsables des groupes d'athlètes au niveau national et le suivi médical qui, jusqu'à maintenant, n'était pas relié directement au DTN. »« C'est tout ce système qui doit être revu, repensé et clarifié », précise-t-elle, en mettant un coup de pression : « j'ai confié la mission de restructuration de la Fédération à Claude Onesta (manager général de la haute performance à l'agence nationale du sport). Elle a, pour l'instant, repoussé l'idée de retirer la délégation du Ministère à la FFA : « C'est un cas extrême. On n'est pas dans une logique de répression mais d'accompagnement. »« Ils doivent savoir qu'ils n'échapperont pas aux contrôles »Roxana Maracineanu a tout de même confirmé la possibilité désormais offerte à l'AFLD de contrôler les athlètes lors de leurs stages à l'étranger. Cette mesure a notamment permis d'essayer de contrôler en mars dernier au Maroc Clémence Calvin, qui est accusée de s'être soustraite à cette tentative. « Il y a un problème sur le lieu des stages d'athlètes, confie la ministre. (Ils doivent) prendre des dispositions pour mettre fin aux stages dans des zones géographiques douteuses, de labelliser un certain nombre d'endroits (la FFA a, en mai dernier, annoncé sa volonté ...