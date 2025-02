Athlétisme: à New York, Gressier et Habz continuent de faire tomber les records

Le Français Azeddine Habz (C) aux Millrose Games à New York ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Jimmy Gressier et Azeddine Habz ont encore fait tomber des records de France samedi lors des Millrose Games de New York, le premier sur 3000 mètres en salle et son compatriote sur le mile.

Jimmy Gressier, 27 ans, avait explosé le vieux record de France du 5.000 mètres en salle il y a une semaine à Boston, en 13 min 00 sec 54. Il a récidivé samedi à New York en se classant troisième d'une course très rapide, qui a vu l'Américain Grant Fisher battre le record du monde en 7 min 22 sec 91.

Avec 7 min 30 sec 18 , Jimmy Gressier efface le record de France établi il y a quelques jours à peine, toujours à Boston, par Azeddine Habz (7 min 31 sec 50).

"J'avais un peu les pétoches à l'idée de venir courir ici, surtout avec les athlètes qu'il y avait dans la course, c'était un niveau olympien (...) franchement c'est magnifique", a-t-il réagi à l'AFP juste après la course.

"L'année prochaine j'ai déjà envie de revenir. Maintenant j'ai un peu envie de profiter de New York", a-t-il savouré.

Le Français Jimmy Gressier (G) aux Millrose Games à New York. ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Jimmy Gressier est déjà recordman de France du 5.000 et du 10.000 m en plein air. "Je ne vais pas vous mentir, je veux plus. L'idée de courir 7 min 25 (sur 3.000 mètres) ne me fait pas peur", a ajouté le natif de Boulogne-sur-Mer.

"Là on voit bien devant c'est le gratin mondial, Grant Fisher 7 : 22 : 91 c'est juste monstrueux (...) c'est sur ces athlètes que je dois prendre exemple et que j'essaie de continuer à mûrir, à grandir et à me rapprocher d'eux", a-t-il souligné.

De son côté, à peine son record de France du 3.000 mètres effacé, Azzedine Habz en a établi un autre, sur le mile, qui clôture traditionnellement les Millrose Games de New York.

Quatrième de la course, le Français a abaissé de 5 secondes le vieux record national de Mehdi Baala (3 min 47 sec 56 contre 3 min 52 sec 51 en 2009). Là aussi, le vainqueur de la course, l'Américain Yared Nuguse, a fait tomber le record du monde, en 3 min 46 sec 63 sec.