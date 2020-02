Athlétisme : 5 bonnes raisons de suivre le meeting de Paris ce dimanche

Le meeting de Paris indoor se déroule ce dimanche (à partir de 17h30) à l'AccorHotels Arena. Un avant-goût d'une saison chargée, avec notamment les Jeux olympiques à Tokyo et dans la foulée, les Championnats d'Europe à Paris.Parce que Kevin Mayer y fait du retourOn l'a quitté en larmes, le 3 octobre à Doha où il a été contraint, sur blessure, d'abandonner son titre mondial du décathlon. Kevin Mayer s'est depuis attelé à soigner ses tendons d'Achille, avant de reprendre l'entraînement il y a deux semaines. Le voilà de retour sur la piste ce dimanche à l'AccorHotels Arena où il s'alignera sur 60 m haies. «J'ai repris la course il y a 15 jours, j'ai cependant fait une grosse préparation physique, je ne sais pas du tout ce que ça va donner au niveau chrono mais je suis là pour me faire plaisir ! » Parce que PML aime y faire le showMédaillé de bronze sur 110 m haies, Pascal Martinot-Lagarde a été l'une des rares satisfactions tricolores lors des derniers Championnats du monde au Qatar. « Ce sera un beau spectacle, j'adore ce meeting de Paris, explique-t-il. Je prends cette compétition comme un show, je ne suis pas pour une rock star mais j'aime faire le spectacle et m'amuser avec le public. » Le report à 2021 des Mondiaux en salle qui devaient se dérouler en Chine en raison du coronavirus a bouleversé la donne. « C'est une décision prudente, estime PML. Il me manquera cette répétition générale avant les JO, tant pis, je ferai davantage de meeting. » À commencer par Paris dimanche où il sera notamment opposé au Britannique Andrew Pozzi et au Français Aurel MangaParce que les Français y seront en forceLes tricolores seront 28 à participer à la réunion parisienne, une bonne occasion de les voir à l'œuvre à moins de 6 mois des JO de Tokyo pour les meilleurs mais aussi des Championnats d'Europe qui se dérouleront au stade de Paris-Charléty, du 25 au 30 août. Kevin Mayer, PML et ...