Athlético Marseille : plus dur est le rebond

Hier aux portes de la Ligue 2, Consolat, qui s'appelle désormais Athlético Marseille, n'est même plus le deuxième club marseillais (c'est Endoume) depuis sa relégation administrative en National 3 l'été dernier. Dimanche, l'Athlético (avec un h!) va affronter le Stade rennais en 16e de finale de la Coupe de France.

Avec l'appui de Cyril Hanouna et René Malleville

Au printemps 2016, la montée en Ligue 2 leur est passée sous le nez. Le Groupe sportif Consolat, alias Marseille Consolat, a terminé 4de National avec un point de retard sur Amiens, 3, et quatre sur le RC Strasbourg, le champion. Et le pire, c'est que les Marseillais ont concédé trois défaites lors des quatre dernières journées de la saison ! La suite, c'est une propulsion sur la Lune pour les uns et une lourde chute pour les autres. D'un côté, Emmanuel Bourgaud a fait rugir les supporters amiénois, Amiens est monté en Ligue 1 pour la première fois de son histoire et s'est maintenu dans l'élite. De l'autre, Consolat a raté une deuxième fois la montée en L2 à un point près (plus exactement les barrages d'accession), a été relégué sportivement en National 2, puis administrativement en National 3.Avec sa seule tribune latérale qui regarde l'autoroute A7, La Martine est un stade municipal tout ce qu'il y a de plus sommaire. Les vestiaires sont encore peints en vert et jaune de Consolat. Pourtant, depuis un an demi, l'équipe joue en bleu et s'appelle désormais Athlético Marseille. En prenant le nom de la ville, le club - qui avait été créé en 1964 par des habitants de la cité de Consolat, au nord de Marseille - veut être inclusif avec tout le reste de la cité phocéenne. S'appeler l'Athlético marque aussi, comme l'indique le site du club, un désir de "", sur le modèle de l'Atlético de Madrid.Crédible ? Un changement de nom avec un h qui fait tache... plus une nouvelle identité visuelle annoncée à grand renfort de Cyril Hanouna et René Malleville... Au mieux, ça fait sourire, au pire, ça paraît ridicule. Interviewé par le site Actufoot fin 2018, José Anigo sortait la sulfateuse. "